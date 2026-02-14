Ngắm cả “mùa xuân trong nước”

Những ngày giáp tết, phố xá rộn ràng hơn thường lệ. Người người sắm sửa, nhà nhà dọn dẹp, ai cũng mong “làm mới” không gian sống để đón một năm mới nhiều may mắn. Trong dòng chảy ấy, thú chơi cá cảnh bỗng trở thành một nét chấm phá vừa hiện đại vừa gần gũi.

Cửa hàng bán cá cảnh trên đường Lê Hoàn trở thành điểm thu hút khách những ngày cuối năm.

Với nhiều người, chơi cá cảnh không đơn thuần là “mua cho đẹp”. Đó là cách tự thưởng cho mình sau một năm tất bật. Anh Trần Văn Hoàng, phường Hạc Thành chia sẻ: "Năm ngoái tôi định mua một bể cá mini để “làm điểm nhấn” trong phòng khách. Vậy mà càng ngắm càng mê. Tết mà ngồi uống trà, nghe nhạc nhẹ, nhìn đàn cá bơi qua bơi lại, tự nhiên thấy lòng lắng xuống. Cảm giác như mình được nghỉ thật sự”. Cũng từ đó, đối với anh việc chăm cá trở thành một thói quen: thay nước đúng lịch, kiểm tra nhiệt độ, cho ăn vừa đủ... những việc nhỏ nhưng khiến ngày cuối năm bớt căng thẳng.

Điều thú vị là cá cảnh không kén người chơi. Người lớn tuổi tìm đến cá để thư giãn, giới trẻ tìm đến cá như một thú vui “chữa lành”, còn trẻ con thì thích thú vì mỗi ngày được nhìn một thế giới sống động ngay trong nhà. Chị Lê Thị Mai - một nhân viên văn phòng kể rằng, năm nay chị chọn mua thêm vài con cá longfin và cá thần tiên cho bể cũ. “Con gái mình cứ tan học là chạy lại bể cá, ngồi xem mãi. Cháu còn đặt tên cho từng con cá. Tết nhà mình tự nhiên vui hơn”, chị Mai cười.

Từ góc độ thẩm mỹ, cá cảnh mang lại vẻ đẹp “không trùng lặp”. Một chậu hoa dù đẹp đến mấy vẫn là một hình khối tĩnh, còn bể cá thì luôn chuyển động, luôn biến đổi theo ánh sáng, theo dòng nước, theo dáng bơi của từng con cá. Nhiều gia đình hiện nay còn kết hợp bể cá với tiểu cảnh thủy sinh: đá cuội, cây thủy sinh xanh mướt, nền cát trắng... tạo thành một “góc xuân” vừa sang vừa lạ. Đó là lý do vì sao, vào dịp tết, cá cảnh được xem như một cách trang trí tinh tế, không phô trương mà vẫn đủ sức khiến không gian trở nên có hồn.

Chính bởi vậy, những ngày cận tết, thị trường cá cảnh thường nhộn nhịp hơn hẳn. Từ các cửa hàng cá cảnh được đầu tư hiện đại, cho đến những điểm bán nhỏ lẻ ở vỉa hè, đâu đâu cũng thấy người ghé xem, hỏi giá, lựa cá. Có người mua để “chơi tết”, có người mua để “đổi vận”, có người lại mua vì muốn tạo một góc thư giãn cho cả gia đình.

Anh Nguyễn Hoàng Long, chủ một tiệm cá vỉa hè trên đường Lê Hoàn kể, càng sát tết khách càng đông, đặc biệt là nhóm khách mua bể nhỏ. “Nhiều người không có thời gian chăm cầu kỳ, họ chọn bể kính mini, vài con cá dễ nuôi, thêm ít sỏi và cây giả là đủ đẹp. Quan trọng là cảm giác có sự sống trong nhà”, anh Long nói. Theo anh, cá vàng, cá bảy màu, cá neon, cá betta thường được khách hỏi nhiều vì màu sắc bắt mắt và dễ thích nghi.

Còn với những người chơi lâu năm, tết lại là dịp “làm mới hồ”, giống như một nghi thức riêng để đón năm mới. Anh Lê Văn Phúc, xã Hoằng Hóa - người có thâm niên chơi cá cảnh nhiều năm cho biết, cứ khoảng 25 tháng Chạp anh lại dành nguyên một buổi để vệ sinh bể, tỉa cây thủy sinh, thay nền, cân chỉnh hệ thống lọc. “Tết mà bể sạch, nước trong, cá khỏe là như có lộc vào nhà”, anh Phúc chia sẻ.

Có thể nói, cá cảnh đã đem đến một nhịp thở khác cho ngày tết, nhẹ nhàng, chậm rãi, tinh tế. Một bể cá không làm tết ồn ào hơn, mà khiến tết trở nên sâu hơn bởi khi ta dừng lại ngắm đàn cá bơi, ta cũng vô tình học cách lắng nghe chính mình.

Nếu như người chơi cá cảnh tìm thấy sự an yên trong từng nhịp bơi của cá, thì người bán cá cảnh lại bước vào một mùa bận rộn không kém gì những người bán hoa, bán quất. Tết là thời điểm nhu cầu tăng mạnh, người mua muốn bể đẹp, cá khỏe, màu sắc rực rỡ; người bán phải chuẩn bị nguồn hàng phong phú, đảm bảo chất lượng, lại phải tư vấn kỹ để khách chơi an toàn trong những ngày nghỉ dài.

Cửa hàng cá cảnh Tuấn Cường, phường Đông Quang những ngày giáp tết thường sáng đèn từ sớm. Bên trong, tiếng máy sủi oxy rì rào, ánh đèn bể hắt ra lấp lánh, từng dãy cá đủ màu bơi lội. Khách vào xem không chỉ hỏi “cá này bao nhiêu”, mà còn hỏi “nuôi có khó không”, “có cần máy lọc không”, “Tết về quê mấy ngày cá có chết không”... Người bán lúc ấy không chỉ là người bán hàng, mà như một “nhà tư vấn”, bởi chỉ cần sơ suất nhỏ cho cá ăn quá nhiều, nước không xử lý, nhiệt độ thay đổi cá rất dễ yếu, nhất là với người mới chơi.

Anh Lê Tuấn Cường, chủ cửa hàng cá cảnh cho biết: "Tết là mùa vừa vui vừa áp lực. Vui vì khách đông, không khí nhộn nhịp, nhiều người háo hức mua cá về trang trí nhà. Nhưng áp lực là vì ai cũng muốn “cá phải đẹp, phải khỏe”, trong khi thời tiết cuối năm có khi lạnh đột ngột, cá dễ sốc nhiệt. Mình bán cá nhưng cũng coi như bán cái may đầu năm cho khách. Cá mà yếu, khách buồn, mình cũng áy náy”.

Bởi thế, càng sát tết, người bán càng cẩn thận, thay nước thường xuyên, tăng sục oxy, theo dõi cá có dấu hiệu “stress” hay không. Với khách mua mới, anh Cường luôn dặn kỹ, về nhà không thả cá ngay mà cần cân nhiệt, cho túi cá nổi trên mặt nước khoảng 15 - 20 phút, sau đó mới mở túi từ từ. Nghe tưởng đơn giản, nhưng chính những bước ấy lại giúp cá “qua tết” an toàn.

Cá cảnh bán dịp tết cũng đa dạng theo nhu cầu từng nhóm khách. Người thích nhẹ nhàng, dễ chăm thường chọn cá bảy màu, cá neon, cá thần tiên... vì giá vừa phải, màu sắc rực, bơi theo đàn nhìn rất vui mắt. Người thích sang trọng, muốn bể “điểm nhấn” trong phòng khách thì chọn cá vàng dáng đẹp, đuôi xòe. Còn người chơi “chịu chi” có thể hướng tới những dòng cá cao cấp hơn như cá koi, cá dĩa, cá la hán, cá rồng... đi kèm bể lớn, hệ thống lọc chuẩn.

Không chỉ mua cá, khách còn mua “cả một hệ sinh thái” đi kèm, bể kính, sỏi nền, máy lọc, đèn, cây thủy sinh, thức ăn, thuốc xử lý nước... Những ngày tết, ai cũng muốn “chơi cho trọn”, nên cửa hàng cá cảnh giống như một phiên chợ thu nhỏ, người mua xách đồ lỉnh kỉnh, người bán tư vấn liên tục, đôi lúc còn hỗ trợ lắp đặt tận nhà cho khách bận rộn. Thú vị hơn, nhiều người trẻ hiện nay không chỉ mua cá, mà còn mua “cảm hứng”. Họ tìm đến bể cá thủy sinh như một thú chơi nghệ thuật: bố cục đá - cây - nền, ánh sáng và dòng chảy.

Giữa những ngày tết rộn ràng, cá cảnh mang đến một khoảng lặng dịu dàng cho mỗi gia đình. Đó không chỉ là thú chơi tao nhã để làm đẹp không gian, mà còn là cách nuôi dưỡng sự thư thái, cân bằng và niềm vui sum vầy. Từ người bán tất bật chuẩn bị cá khỏe, bể đẹp đến người chơi nâng niu từng sắc cá, tất cả góp phần tạo nên một “mùa xuân trong nước” ngay trong nhà. Và đôi khi, chỉ cần ngắm đàn cá bơi lội, ta đã thấy năm mới nhẹ nhàng hơn.

Bài và ảnh: Trần Hằng