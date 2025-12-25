Nga sẽ sớm đưa ra lập trường và đối thoại với Mỹ về kế hoạch hòa bình

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa cho biết, Nga sẽ đưa ra lập trường của mình về kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn trong những ngày tới và sẽ đối thoại với Washington về vấn đề này.

Nga sẽ sớm đưa ra lập trường về kế hoạch hòa bình của Mỹ. Ảnh: Izvestia

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow ngày 24/12, ông Peskov xác nhận rằng đặc phái viên Kirill Dmitriev đã cung cấp một báo cáo chi tiết cho Tổng thống Vladimir Putin về chuyến đi gần đây của ông tới Miami để đàm phán với các đại diện của Mỹ.

Người phát ngôn Peskov nói: “Đặc phái viên Dmitriev đã báo cáo chi tiết với tổng thống về kết quả chuyến đi của mình”. Ông Peskov cho biết Nga sẽ làm rõ lập trường của mình và duy trì đối thoại thông qua các kênh hiện có. Ông giải thích: “Dựa trên thông tin nhận được từ người đứng đầu nhà nước, chúng tôi dự định sẽ đưa ra lập trường tiếp theo của mình và tiếp tục liên lạc thông qua các kênh hiện đang hoạt động”.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cũng cho biết bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine nên được tiến hành “kín đáo” chứ không phải thông qua ngoại giao công khai. Ông Peskov từ chối bình luận về báo cáo của Bloomberg cho rằng Moscow đang tìm cách thay đổi kế hoạch hòa bình 20 điểm, được cho là đã được các phái đoàn Mỹ và Ukraine thảo luận trong các cuộc đàm phán. Ông nói: “Không, tôi sẽ không bình luận gì ở đây. Chúng tôi vẫn tin rằng mọi việc nên được tiến hành kín đáo”.

Cũng trong ngày 24/12, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã công bố một kế hoạch yêu cầu quân đội Nga rút khỏi các vùng Kharkov, Dnepropetrovsk, Sumy và Nikolayev của Ukraine, đồng thời đóng băng xung đột dọc theo các chiến tuyến hiện tại ở các vùng Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson của Nga. Tổng thống Zelensky cũng yêu cầu các đảm bảo an ninh “tương tự như Điều 5” từ Mỹ, NATO và các quốc gia châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty.

Lộ trình của ông Zelensky khác xa so với phiên bản 28 điểm ban đầu của kế hoạch do Mỹ soạn thảo, được tiết lộ cho giới truyền thông vào tháng trước. Kế hoạch này được cho là yêu cầu Kiev phải từ bỏ một phần khu vực Donbass của Nga vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, cam kết không gia nhập NATO và cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang của mình. Kiev đã nhiều lần bác bỏ bất kỳ sự nhượng bộ nào.

Về phần mình, Moscow cho biết văn kiện do Mỹ soạn thảo có thể được dùng làm cơ sở cho các cuộc đàm phán trong tương lai, tái khẳng định rằng một giải pháp bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine công nhận thực tế lãnh thổ mới, cam kết trung lập, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa.

Thúy Hà

Nguồn: RT