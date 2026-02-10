Nga sẵn sàng nối lại các chuyến bay thẳng với Mỹ nếu các hạn chế hàng không đươc dỡ bỏ

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga mới đây cho biết, Moscow sẵn sàng nối lại các chuyến bay thẳng với Mỹ, với điều kiện Washington dỡ bỏ các hạn chế đang áp dụng đối với các hãng hàng không Nga và bảo đảm an toàn pháp lý cho máy bay Nga khi hoạt động trên lãnh thổ Mỹ.

Người đứng đầu Cơ quan Vận tải Hàng không Nga Dmitry Yadrov. Ảnh: RuAviation

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-24 ngày 9/2 , người đứng đầu cơ quan này, ông Dmitry Yadrov khẳng định, Nga “đã sẵn sàng về mọi mặt” cho việc khôi phục các tuyến bay trực tiếp giữa hai nước. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc nối lại giao thông hàng không chỉ có thể diễn ra sau khi Mỹ chấm dứt các biện pháp hạn chế đơn phương đối với các hãng hàng không Nga.

Theo ông Yadrov, Moscow không phải là bên khởi xướng việc áp đặt các hạn chế hàng không. Kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát, Mỹ đã đóng cửa không phận đối với máy bay Nga trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt, đồng thời hạn chế các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm, bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật. Đáp lại, Nga cũng áp dụng các biện pháp tương tự đối với máy bay Mỹ.

Quang cảnh bên ngoài sân bay Domodedovo ở Moskva, Nga. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh đó, điều kiện tiên quyết để nối lại các chuyến bay thẳng là việc dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế hiện hành, cũng như có sự bảo đảm rõ ràng rằng máy bay Nga đến Mỹ sẽ không đối mặt với các rủi ro pháp lý, bao gồm khả năng bị tạm giữ hoặc bị từ chối cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cần thiết.

Người đứng đầu Cơ quan Vận tải Hàng không Nga cũng lưu ý rằng việc khôi phục giao thông hàng không trên cơ sở có đi có lại sẽ mang lại lợi ích nhất định cho các hãng hàng không Mỹ, khi thời gian bay tới Moscow được rút ngắn đáng kể. Trong khi đó, các hãng hàng không Nga hiện vẫn phải bay vòng qua không phận châu Âu, làm gia tăng chi phí và thời gian khai thác, một vấn đề mà theo ông Yadrov “cũng cần được tính đến trong quá trình thảo luận”.

Theo giới quan sát, việc nối lại các chuyến bay thẳng Nga-Mỹ, nếu được thực hiện, sẽ góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại của công dân hai nước, các hoạt động ngoại giao và giao thương, đồng thời có thể được xem là một bước đi mang tính thực dụng trong bối cảnh quan hệ song phương vẫn còn nhiều căng thẳng.

Minh Phương

Nguồn: RT, TASS