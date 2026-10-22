Nga quan ngại nguy cơ bị cản trở tham dự Hội nghị G20 tại Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nước này đang chuẩn bị tham dự cuộc họp Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Atlanta, bang Georgia (Mỹ) vào cuối tháng 10, song bày tỏ lo ngại về những diễn biến có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia đầy đủ của đoàn Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva ngày 21/10, bà Zakharova cho biết Nga đã gửi danh sách đoàn đại biểu cho phía Mỹ gần hai tháng trước. Tuy nhiên, đến đêm 20.10, Moskva nhận được thông tin rằng các thành viên trong danh sách chưa được bảo đảm đầy đủ về công tác hậu cần và xác nhận cần thiết.

Bà khẳng định Nga đã hoàn tất các tài liệu và thông tin được yêu cầu, đồng thời bác bỏ khả năng những vướng mắc xuất phát từ việc nước này chưa nộp đủ hồ sơ. Theo bà Zakharova, các chuyên gia Nga vẫn đang tích cực chuẩn bị cho cuộc họp.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 21/10 cho biết Nga sẽ có đại diện tại các cuộc họp G20 do Mỹ chủ trì. Trả lời câu hỏi về khả năng Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trực tiếp đến Atlanta, ông Rubio nói chưa thể xác nhận nhưng dự kiến người đồng cấp Nga có thể tham dự.

Cuộc họp Ngoại trưởng G20 dự kiến diễn ra trong hai ngày 30–31/10, được phía Nga đánh giá là sự kiện chuẩn bị quan trọng cho Hội nghị thượng đỉnh G20 vào ngày 14–15/12 tại Doral, bang Florida. Các nội dung dự kiến được thảo luận bao gồm nguồn cung lương thực, an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cho biết chưa có quyết định cuối cùng về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin có trực tiếp tham dự hội nghị thượng đỉnh hay không. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoan nghênh sự tham gia của nhà lãnh đạo Nga.

Moskva chưa cho biết liệu những vướng mắc về hậu cần và xác nhận nhân sự có được giải quyết trước thời điểm diễn ra cuộc họp hay không.

Vân Bình