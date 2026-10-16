Nga nêu quan điểm về thỏa thuận dầu diesel và triển vọng hòa bình tại Ukraine

Ngày 15/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow ủng hộ thỏa thuận dầu diesel giữa Nga và Mỹ, đồng thời cho rằng phản ứng của Tổng thống Ukraine đối với thỏa thuận này là thách thức trực tiếp đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phía Nga cũng khẳng định chưa nhận được đề xuất chính thức về kế hoạch hòa bình mới liên quan đến Ukraine.

Phát biểu với báo giới tại Baku, Azerbaijan, ông Lavrov cho rằng việc Ukraine tiếp tục đề nghị Mỹ cung cấp vũ khí để tấn công các cơ sở năng lượng của Nga không phù hợp với những nỗ lực thúc đẩy đối thoại.

Ngoại trưởng Nga đồng thời nhận định các điều kiện mà Kiev đưa ra liên quan đến việc tổ chức bầu cử là không thể chấp nhận được. Ông tuyên bố Moscow không ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn nếu khoảng thời gian này được sử dụng để Ukraine tái vũ trang.

Liên quan đến thông tin Mỹ, Anh, Pháp và Đức đang xây dựng kế hoạch hòa bình gồm 4 điểm, ông Lavrov cho biết Nga chưa nhận được văn bản chính thức. Theo ông, những nội dung được truyền thông phương Tây công bố chưa đưa ra giải pháp cụ thể để đạt được hòa bình lâu dài và bền vững tại Ukraine. Ngoại trưởng Nga tái khẳng định Moscow sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nghiêm túc, trên cơ sở bình đẳng.

Liên quan đến các diễn biến thực địa, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định việc các cơ sở năng lượng và hạ tầng lọc hóa dầu của Nga tiếp tục bị tập kích đang gây trở ngại trực tiếp cho các nỗ lực ngoại giao của Mỹ.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào nhà máy lọc dầu Ryazan, nằm cách thủ đô Moscow khoảng 180 km về phía Nam.

Bất chấp những căng thẳng quân sự, phía Nga khẳng định thỏa thuận dầu diesel vẫn đang bước đầu được triển khai. Ông Peskov thông tin nguồn cung dầu diesel từ Nga đã chính thức thâm nhập trở lại thị trường quốc tế, bước đầu góp phần hạ nhiệt giá dầu toàn cầu.

Đánh giá về năng lực cung ứng, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này sẵn sàng xuất khẩu 300.000 tấn diesel trong tháng 10, nâng lên 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn trong tháng 12, trước khi hướng tới quy mô tối đa 3 triệu tấn mỗi tháng trong giai đoạn tiếp theo.

Thanh Giang