Nga đề xuất kết nối các cơ chế an ninh hiện có, xây dựng hệ thống chung ở Á-Âu

Nga đề xuất xây dựng một hệ thống an ninh chung ở khu vực Á-Âu trên cơ sở kết nối và tăng cường phối hợp giữa các tổ chức khu vực hiện có, thay vì thành lập một cơ chế mới để thay thế hoặc áp đặt lên các tổ chức này. Đề xuất được Moskva đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh quốc tế diễn biến phức tạp và các cuộc thảo luận về cấu trúc an ninh hậu xung đột tại châu Âu đang được thúc đẩy.

Ngày 10/11, phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế về an ninh tập thể ở thủ đô Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nước này đã xây dựng văn kiện quan điểm về mô hình kiến trúc an ninh mới tại Á-Âu, với nguyên tắc không làm tổn hại lợi ích và an ninh của bất kỳ quốc gia nào. Theo ông Lavrov, Nga hướng tới thiết lập một hệ thống thống nhất, trong đó các cơ chế an ninh hiện có được kết nối hài hòa, phát huy nguồn lực và tăng cường phối hợp, chứ không nhằm thâu tóm hay thay thế các tổ chức khu vực.

Nhà ngoại giao Nga nêu rõ những cơ chế có thể tham gia quá trình phối hợp này gồm Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Ông cho rằng các tổ chức này đã có những hoạt động tương tác và cần tiếp tục được rà soát, đánh giá các mối liên kết nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh chung. Văn kiện của Nga cũng đặt vấn đề ứng phó với chủ nghĩa khủng bố và những thách thức an ninh mới.

Cùng ngày, trong thông điệp gửi tới diễn đàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi các nước thành viên CSTO tăng cường năng lực và phối hợp hành động trước những thách thức chung. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh các lĩnh vực cần ưu tiên hợp tác gồm quốc phòng, chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, tội phạm mạng, buôn bán ma túy và di cư bất hợp pháp. Ông cho rằng các nước thành viên đã tích lũy được kinh nghiệm hợp tác, song cần phát huy tốt hơn những năng lực chung trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục căng thẳng.

Trước đó, tại Hội nghị quốc tế Minsk lần thứ tư về an ninh Á-Âu ngày 3/11, Ngoại trưởng Lavrov cũng đề cập định hướng xây dựng một khuôn khổ an ninh bao trùm, dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và an ninh không thể chia cắt. Những động thái này cho thấy Nga đang thúc đẩy việc định hình một cấu trúc an ninh rộng hơn tại Á-Âu, trong đó nhấn mạnh vai trò của các cơ chế khu vực và sự tham gia của các quốc gia trên cơ sở bình đẳng.

Vân Bình