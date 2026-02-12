Nét đẹp từ các phiên chợ cuối năm

Với nhiều người, đi chợ tết không chỉ đơn thuần là để mua bán, mà còn để hòa mình vào không gian đặc biệt.

Thổ cẩm được bày bán tại chợ phiên Na Mèo.

Khi màn sương còn giăng mắc trên những sườn đồi, bất chấp cái giá lạnh của vùng cao, đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Kinh, Mông... từ khắp các bản làng xa xôi và cả ở bên nước bạn Lào đã tấp nập mang hàng hóa, sản vật đến để bày bán tại chợ phiên Na Mèo, thuộc khu vực Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (xã Na Mèo). Hàng hóa chợ phiên Na Mèo những ngày này cũng “hội tụ” đầy đủ các loại từ lương thực, nhu yếu phẩm, quần áo, giày dép cho đến các mặt hàng phục vụ tết, hay những sản vật do tự tay bà con làm ra hoặc lấy từ núi rừng như lá dong, lạt gói bánh, hạt dổi, rau dớn, hoa chuối, măng khô, mật ong... Dường như những gì ngon nhất, đẹp nhất đều được bà con dành dụm để mang ra chợ bán những ngày cận tết.

Là người thường xuyên bán hàng tại chợ phiên Na Mèo, nhưng khác với ngày thường, dịp gần tết bà Vi Thị Hà (xã Quan Sơn) chở theo nhiều mặt hàng nông sản hơn để bày bán tại chợ. Vừa chở hàng bằng xe máy đến chợ, bà đã thoăn thoắt sắp xếp, bày biện hàng hóa gọn gàng, ngăn nắp để người mua tiện lựa chọn. Bà Hà cho biết: "Chợ phiên Na Mèo chỉ họp duy nhất vào ngày thứ 7 trong tuần, chính vì vậy tuần nào tôi cũng đến đây để bán các loại mặt hàng nông sản từ gạo nếp, rau củ quả và các loại gia vị như mắc khẻn, hạt tiêu... do gia đình tự trồng và tự làm. Những phiên chợ cuối năm người đến mua hàng ở chợ thường đông hơn ngày thường rất nhiều, vì vậy để phục vụ nhu cầu mua sắm của bà con, lượng hàng hóa tôi mang tới chợ để bán cũng tăng gấp 3 ngày thường. Dù sức mua tăng nhưng giá cả các mặt hàng nông sản không tăng nhiều so với ngày thường, bởi vậy khá thuận tiện cho cả người bán lẫn người mua".

Ngày tết, từng dòng người đổ về chợ phiên Na Mèo để mua sắm, tham quan... ai nấy đều diện những bộ trang phục đẹp nhất và mang đặc trưng của dân tộc mình, làm cho phiên chợ càng thêm phần sinh động hơn. Bà Vi Thị Hân, người dân tộc Thái, chia sẻ: "Không gian chợ phiên Na Mèo những ngày giáp tết khác hẳn ngày thường, bởi không khí nhộn nhịp của người bán, người mua. Không chỉ vậy, dịp tết chợ còn được phủ thêm những gam màu rực rỡ từ những gian hàng váy áo được dệt từ thổ cẩm, hay những cành mai, cành đào đua nhau khoe sắc... Đi chợ phiên không chỉ để mua bán mà còn là dịp để chơi, gặp gỡ, trò chuyện sau một năm lao động vất vả".

Đã thành thói quen, nhiều người đi chợ ngày cuối năm không hẳn là để mua sắm mà là để thưởng thức, tận hưởng không khí sôi động, vui tươi của mùa xuân đang về. Cũng vì vậy, mà những ngày này chợ Chiềng (xã Yên Ninh) thu hút đông người bán hàng. Điều đặc biệt là người bán không nói thách và người mua cũng ít khi mặc cả, phiên chợ cứ thế diễn ra tự nhiên, đầm ấm, bởi thứ họ trao nhau là niềm vui, sự ấm áp. Một trong những điểm nhấn của chợ tết ở đây chính là những gian hàng hoa, những bông hoa đào, hoa mai, hoa cúc, hoa ly... đua nhau khoe sắc thắm, mang đến cho chợ một không khí tươi vui, rộn ràng của mùa xuân.

Là người đã gắn bó với công việc bán hoa tươi từ nhiều năm nay ở chợ Chiềng, bà Trịnh Thị Giang cho biết: "Tôi bán hoa ở đây cũng nhiều năm rồi, chủ yếu là các loại hoa hồng, cúc mâm xôi, hoa đồng tiền... Các loại hoa không chỉ làm đẹp không gian của ngôi nhà ngày tết, mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc, cầu may mắn, tài lộc và bình an cho gia chủ. Do đó, vào dịp cận tết lượng khách mua hoa tăng khoảng 10 - 15% so với ngày thường, đặc biệt, từ ngày 20 tháng Chạp, lượng khách mua hoa về trang trí nhà cửa đông hơn".

Cuối năm, gác lại những lo toan, bộn bề của cuộc sống, nhiều người háo hức rủ nhau đến chợ tết. Ngoài mục đích mua bán, trao đổi hàng hóa còn là để gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện. Bởi vậy, chợ tết là một phần không thể thiếu mỗi dịp tết đến, xuân về và cũng là một nét văn hóa đặc sắc cần được gìn giữ và phát huy.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt