Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Y tế - Sức khỏe

 15 khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đạt chứng nhận ISO 9001:2015 

Tô Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sau quá trình triển khai bài bản, nghiêm túc và đồng bộ, ngày 3/2/2026, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã chính thức được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015.

15 khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đạt chứng nhận ISO 9001:2015

Sau quá trình triển khai bài bản, nghiêm túc và đồng bộ, ngày 3/2/2026, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã chính thức được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015.

15 khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đạt chứng nhận ISO 9001:2015

Toàn cảnh Chương trình đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Theo Quyết định số 701/QĐ-QUACERT ngày 3/2/2026, Hệ thống quản lý chất lượng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh và các dịch vụ y tế, áp dụng tại 15 khoa, phòng theo phạm vi chứng nhận. Giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày 3/2/2026 đến ngày 2/2/2029.

Để đạt được chứng nhận này, từ tháng 6/2025, Bệnh viện đã tập trung rà soát, xây dựng và chuẩn hóa hệ thống các quy trình quản lý, quy trình chuyên môn; đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động chuyên môn và quản lý hằng ngày.

15 khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đạt chứng nhận ISO 9001:2015

Đoàn đánh giá làm việc tại một số khoa/phòng.

Trong hai ngày 21 và 22/1/2026, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đã tiến hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng tại 15 khoa, phòng của Bệnh viện. Hoạt động đánh giá được thực hiện nghiêm túc, khách quan, tập trung xem xét mức độ phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng trong thực tiễn điều hành, quản lý và cung cấp dịch vụ y tế.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiếp thu các khuyến nghị của đoàn chuyên gia, khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, cải tiến, từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Việc được cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 là sự ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong công tác quản lý, điều hành và cải tiến chất lượng. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để Bệnh viện tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động, hướng tới mục tiêu xây dựng bệnh viện hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Tô Hà

Từ khóa:

#Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa #TCVN ISO 9001 #hệ thống quản lý chất lượng #Triển khai #cấp giấy chứng nhận #Trung tâm #tiêu chuẩn #Người lao động #sức khỏe Nhân dân

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

5S ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa: Từ nền nếp khoa học đến nâng cao chất lượng điều trị

5S ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa: Từ nền nếp khoa học đến nâng cao chất lượng điều trị

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Hướng tới xây dựng môi trường làm việc khoa học, an toàn, thân thiện với người bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh triển khai mô hình ứng dụng công cụ 5S tại các khoa, phòng, trung tâm. Việc thực hiện 5S không chỉ góp phần tạo...
Bộ Y tế thông tin về phản ánh vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 46

Bộ Y tế thông tin về phản ánh vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 46

An toàn thực phẩm
Trong những ngày đầu tiên triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm, tại một số địa phương đã xuất hiện những vướng mắc trong tổ chức thực thi các quy định về...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh