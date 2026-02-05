15 khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đạt chứng nhận ISO 9001:2015

Sau quá trình triển khai bài bản, nghiêm túc và đồng bộ, ngày 3/2/2026, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã chính thức được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015.

Toàn cảnh Chương trình đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Theo Quyết định số 701/QĐ-QUACERT ngày 3/2/2026, Hệ thống quản lý chất lượng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh và các dịch vụ y tế, áp dụng tại 15 khoa, phòng theo phạm vi chứng nhận. Giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày 3/2/2026 đến ngày 2/2/2029.

Để đạt được chứng nhận này, từ tháng 6/2025, Bệnh viện đã tập trung rà soát, xây dựng và chuẩn hóa hệ thống các quy trình quản lý, quy trình chuyên môn; đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động chuyên môn và quản lý hằng ngày.

Đoàn đánh giá làm việc tại một số khoa/phòng.

Trong hai ngày 21 và 22/1/2026, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đã tiến hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng tại 15 khoa, phòng của Bệnh viện. Hoạt động đánh giá được thực hiện nghiêm túc, khách quan, tập trung xem xét mức độ phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng trong thực tiễn điều hành, quản lý và cung cấp dịch vụ y tế.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiếp thu các khuyến nghị của đoàn chuyên gia, khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, cải tiến, từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Việc được cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 là sự ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong công tác quản lý, điều hành và cải tiến chất lượng. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để Bệnh viện tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động, hướng tới mục tiêu xây dựng bệnh viện hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Tô Hà