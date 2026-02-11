Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai

Đất đai là tài nguyên quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Xác định rõ vai trò, ý nghĩa đó, những năm qua cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng của tỉnh đã không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý lĩnh vực này, trong đó có nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai.

Dự án Khu đô thị phía Đông Đại lộ Bắc Nam thuộc phường Hàm Rồng được quy hoạch đồng bộ, hiện đại.

Để nâng cao hiệu quả đo đạc, lập bản đồ, xây dựng CSDL đất đai, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách, trọng tâm là dự án “Tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và CSDL quản lý đất đai tỉnh Thanh Hóa”. Thực hiện dự án này, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 131/166 đơn vị cấp xã hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính hệ tọa độ VN2000. Trong đó có 22 xã mới đo đạc một phần diện tích do sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp thực hiện sáp nhập giữa xã đã có bản đồ địa chính và xã chưa có bản đồ địa chính.

Về xây dựng CSDL địa chính, hiện toàn tỉnh đã có 26/166 đơn vị cấp xã xây dựng CSDL địa chính. Trong đó có 20 xã xây CSDL địa chính toàn bộ các thửa đất như các xã Hà Trung, Tống Sơn, Hà Long, Hoạt Giang, Yên Định, Yên Trường, Yên Phú, Quý Lộc, Triệu Sơn, Thọ Bình, An Nông, Tân Ninh, Đồng Tiến...; 6 địa phương đã xây dựng CSDL địa chính một phần gồm các xã Thiệu Hóa, Thiệu Toán, Thiệu Quang, Thiệu Trung, phường Đông Tiến và phường Bỉm Sơn. Toàn tỉnh cũng đã có 747.301 thửa đất thuộc 26 xã vùng huyện Triệu Sơn, Yên Định, Hà Trung, Thiệu Hóa cũ đã đồng bộ trong CSDL; 722.544 thửa đất ở, nhà ở thuộc các địa phương khác đã cấp GCN nhưng chưa xây dựng CSDL cần tạo lập CSDL...

Theo đại diện lãnh đạo Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), việc xây dựng CSDL địa chính có vai trò quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, là cơ sở pháp lý cung cấp thông tin có liên quan để thực hiện có hiệu quả các hoạt động liên quan đến tài nguyên đất đai, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, qua đánh giá và khảo sát từ thực tiễn cho thấy, hiện toàn tỉnh vẫn còn nhiều xã, phường chưa xây dựng CSDL địa chính.

Trước thực tế đó, Sở TN&MT đã tham mưu báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương lập đề án xây dựng CSDL đất đai tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án “Xây dựng CSDL đất đai tỉnh Thanh Hóa” tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 4/1/2024, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2024-2028. Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám, Sở NN&MT Tống Đức Trí cho biết: “Mục tiêu của đề án là hoàn thành xây dựng CSDL và phát triển, vận hành hệ thống thông tin đất đai, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai; phục vụ hiệu quả hoạt động đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; quản lý, giám sát các dự án, công trình có sử dụng đất; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai, giá đất, làm nền tảng cho việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử và phục vụ nhu cầu khai thác thông tin thường xuyên của tổ chức, người dân, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai”.

Theo đề án “Xây dựng CSDL đất đai tỉnh Thanh Hóa”, phạm vi thực hiện là trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc 27 huyện, thị xã, thành phố cũ. Trong đó, đo đạc, lập bản đồ địa chính tại 131 đơn vị hành chính cấp xã (69 xã chưa đo đạc bản đồ địa chính, 62 xã đã dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp); chỉnh lý bản đồ địa chính 296 xã, phường, thị trấn; xây dựng CSDL đất đai 388 xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, hiện nay, Sở NN&MT đang tham mưu điều chỉnh đề án để phù hợp với quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, dự kiến sẽ trình UBND tỉnh trong tháng 2/2026 để xem xét phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.

Phó Trưởng phòng Tống Đức Trí cho biết thêm, tất cả nội dung được điều chỉnh đều hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai; hiện đại hóa công tác quản lý dịch vụ công về đất đai và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, sử dụng đất.

Bài và ảnh: Lê Phong