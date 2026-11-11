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Mỹ và Hàn Quốc tăng cường hợp tác ngoại giao, quốc phòng

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10/11, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã gặp người đồng cấp Mỹ Marco Rubio bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Paris (Pháp). Cùng ngày, quân đội hai nước tiến hành diễn tập tiếp tế hậu cần đường không nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, trong bối cảnh Seoul và Washington tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Mỹ và Hàn Quốc tăng cường hợp tác ngoại giao, quốc phòng

Ngày 10/11, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã gặp người đồng cấp Mỹ Marco Rubio bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Paris (Pháp). Cùng ngày, quân đội hai nước tiến hành diễn tập tiếp tế hậu cần đường không nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, trong bối cảnh Seoul và Washington tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

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Mỹ và Hàn Quốc tăng cường hợp tác ngoại giao, quốc phòng

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tại cuộc gặp, hai ngoại trưởng đã trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, các hoạt động tiếp xúc cấp cao và những vấn đề liên quan đến Triều Tiên. Ông Rubio đánh giá cuộc trao đổi mang tính xây dựng và nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh Mỹ - Hàn.

Một nội dung đáng chú ý trong chương trình nghị sự song phương là triển khai các cam kết an ninh được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hồi tháng 10/2025. Các cam kết bao gồm hợp tác phát triển tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, mở rộng quyền làm giàu urani và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của Hàn Quốc vì mục đích hòa bình. Hai bên hiện vẫn tiếp tục tham vấn để cụ thể hóa những nội dung này.

Về hợp tác quân sự, Bộ Tư lệnh các lực lượng liên hợp Mỹ - Hàn (CFC) cho biết quân đội hai nước ngày 10/11 đã tổ chức diễn tập tiếp tế đường không, tập trung vào khả năng vận chuyển trang thiết bị quân sự và vật tư khi các tuyến giao thông mặt đất bị gián đoạn.

Các lực lượng tham gia thực hành thả dù trang thiết bị quân sự hạng nặng và hàng hóa tiếp tế từ độ cao trên 3.000 m, với hoạt động diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm trong nhiều điều kiện khác nhau. Theo CFC, cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng hoạt động an toàn của máy bay vận tải và cải thiện tỷ lệ thu hồi hàng hóa sau khi thả xuống mặt đất.

Tham gia huấn luyện có các đơn vị đặc nhiệm, hậu cần, không quân Hàn Quốc và Sư đoàn liên hợp Mỹ - Hàn. Hai nước dự kiến bổ sung thiết bị bay không người lái vận tải vào các đợt diễn tập trong tương lai. Hiện Mỹ duy trì khoảng 28.500 binh sĩ tại Hàn Quốc theo khuôn khổ liên minh an ninh song phương.

Thanh Giang

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