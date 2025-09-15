Mỹ - Trung bắt đầu đàm phán thương mại tại Madrid

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nội dung thảo luận lần này gồm các vấn đề kinh tế và thương mại như thuế quan của Mỹ, kiểm soát xuất khẩu và TikTok. Đây là lần đầu tiên nội dung về mạng xã hội này được đưa vào bàn bạc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (trái) và Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer (phải) được Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares (giữa) chào đón trước khi vòng đàm phán thứ tư chính thức bắt đầu. (Ảnh: Reuters)

Ngày 14/9, các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu đàm phán về căng thẳng thương mại tại Madrid, Tây Ban Nha, trong bối cảnh thời hạn thoái vốn đang đến gần đối với ứng dụng video ngắn TikTok của Trung Quốc và yêu cầu của Mỹ rằng các đồng minh phải áp thuế đối với Trung Quốc vì nước này mua dầu của Nga.

Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, Trưởng đoàn đàm phán thương mại Lý Thành Cương; đánh dấu vòng tiếp xúc trực tiếp thứ tư trong 4 tháng qua giữa phái đoàn hai nước tại châu Âu.

Theo hãng tin Reuters, việc đưa TikTok vào chương trình nghị sự do Bộ Tài chính Mỹ công bố sẽ tìm cơ sở chính trị để chính quyền Mỹ tiếp tục gia hạn thời gian hoạt động của nền tảng. Theo giới quan sát, nhiều khả năng cuộc gặp sẽ giúp kéo dài thời gian mà ByteDance buộc phải thoái vốn khỏi TikTok tại Mỹ nếu không sẽ bị đóng cửa, vốn đến hạn vào 17/9.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các cuộc đàm phán lần này cũng sẽ bao gồm các nỗ lực chung của Mỹ và Trung Quốc nhằm chống rửa tiền, ám chỉ việc yêu cầu Trung Quốc kiểm soát chặt hàng công nghệ bất hợp pháp đến Nga.

Giới chuyên gia nhận định khó có đột phá lớn từ vòng đàm phán ở Tây Ban Nha. Các “thành quả” quan trọng hơn có thể được để dành cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có khả năng diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10.

Theo VOV