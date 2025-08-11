Mỹ triển khai đặc vụ FBI tham gia trấn áp tội phạm tại Washington D.C

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã thực hiện bước đi bất thường khi điều động tới 120 đặc vụ đến hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật địa phương ngăn chặn các vụ cướp xe và tội phạm bạo lực ở Washington D.C.

Tổng thống Trump - dự kiến tổ chức họp báo tại Nhà Trắng trong ngày 11/8 về chủ đề nêu trên - đã so sánh hành động chống tội phạm sắp tới ở Washington D.C. với cuộc trấn áp mạnh tay của chính quyền ông đối với nạn nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía Nam.

Ngày 10/8, ông chủ Nhà Trắng đã úp mở kế hoạch “ngay lập tức xóa sổ tình trạng vô gia cư trong thành phố và hành động nhanh chóng chống lại tội phạm."

Trong số các đặc vụ được huy động có nhiều người được đào tạo rất ít về các điểm dừng giao thông.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump công khai mô tả Washington D.C là nơi tràn lan tội phạm bạo lực - ngay cả khi Thị trưởng Muriel Bowser bác bỏ nhận định đó, trích dẫn dữ liệu của cảnh sát cho thấy tội phạm bạo lực đã giảm.

Tuần trước, ông Trump đã ra lệnh triển khai các nhân viên thực thi pháp luật liên bang của một số cơ quan trên các đường phố ở thủ đô Washington D.C và kêu gọi truy tố nhiều trẻ vị thành niên hơn trong hệ thống tư pháp dành cho người trưởng thành./.

Theo TTXVN