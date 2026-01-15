Mỹ ra “tối hậu thư” 180 ngày về chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kích hoạt các quyền hạn an ninh quốc gia nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược, yêu cầu các đối tác thương mại đạt thỏa thuận bảo đảm nguồn cung đa dạng cho Mỹ trong vòng 180 ngày, nếu không sẽ đối mặt với các biện pháp thương mại cứng rắn.

Công ty US Strategic Metals mở rộng năng lực chế biến các khoáng sản đáp ứng tiêu chuẩn pin. Ảnh: CCTV

Theo South China Morning Post ngày 15/1, trong văn bản công bố ngày 14/1, Tổng thống Donald Trump cảnh báo việc Mỹ phụ thuộc vào khoáng sản quan trọng đã qua chế biến ở nước ngoài đang tạo ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Ông chỉ đạo Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đàm phán các thỏa thuận mới hoặc mở rộng nhằm điều chỉnh nhập khẩu khoáng sản chiến lược và các sản phẩm phái sinh.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, các đối tác có thời hạn đến ngày 13/7/2026 để đưa ra các cam kết mang tính ràng buộc. Nếu không đạt được thỏa thuận, Tổng thống Mỹ có thể áp dụng ngay các biện pháp như tăng thuế quan, áp hạn ngạch hoặc áp giá nhập khẩu tối thiểu, mà không cần thêm các bước rà soát.

Trung Quốc hiện kiểm soát khoảng 60% sản lượng khai thác đất hiếm toàn cầu và 90% công suất chế biến, tạo lợi thế lớn đối với các vật liệu then chốt như đất hiếm, gallium và graphite. Mỹ thừa nhận việc tăng khai thác trong nước sẽ không đủ nếu vẫn phụ thuộc vào nước ngoài trong khâu tinh luyện.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Ảnh: CCTV

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Washington cần xây dựng các chuỗi cung ứng khoáng sản có khả năng chống chịu cao hơn, qua đó thúc đẩy cả nguồn cung trong nước lẫn từ các đối tác. Nhiều đồng minh như Australia, Canada, Nhật Bản, Malaysia và Thái Lan đã tham gia hoặc mở rộng hợp tác, trong khi một số quốc gia Đông Nam Á đang nổi lên như các trung tâm chế biến thay thế Trung Quốc.

Động thái này được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 9 tháng theo Mục 232 của Bộ Thương mại Mỹ, kết luận Washington phụ thuộc nghiêm trọng vào nguồn cung nước ngoài đối với các vật liệu thiết yếu cho quốc phòng, năng lượng và công nghệ cao.

Vân Bình

Nguồn: CCTV