Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Mỹ ra “tối hậu thư” 180 ngày về chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược

Vân Bình
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kích hoạt các quyền hạn an ninh quốc gia nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược, yêu cầu các đối tác thương mại đạt thỏa thuận bảo đảm nguồn cung đa dạng cho Mỹ trong vòng 180 ngày, nếu không sẽ đối mặt với các biện pháp thương mại cứng rắn.

Mỹ ra “tối hậu thư” 180 ngày về chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kích hoạt các quyền hạn an ninh quốc gia nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược, yêu cầu các đối tác thương mại đạt thỏa thuận bảo đảm nguồn cung đa dạng cho Mỹ trong vòng 180 ngày, nếu không sẽ đối mặt với các biện pháp thương mại cứng rắn.

Mỹ ra “tối hậu thư” 180 ngày về chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược

Công ty US Strategic Metals mở rộng năng lực chế biến các khoáng sản đáp ứng tiêu chuẩn pin. Ảnh: CCTV

Theo South China Morning Post ngày 15/1, trong văn bản công bố ngày 14/1, Tổng thống Donald Trump cảnh báo việc Mỹ phụ thuộc vào khoáng sản quan trọng đã qua chế biến ở nước ngoài đang tạo ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Ông chỉ đạo Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đàm phán các thỏa thuận mới hoặc mở rộng nhằm điều chỉnh nhập khẩu khoáng sản chiến lược và các sản phẩm phái sinh.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, các đối tác có thời hạn đến ngày 13/7/2026 để đưa ra các cam kết mang tính ràng buộc. Nếu không đạt được thỏa thuận, Tổng thống Mỹ có thể áp dụng ngay các biện pháp như tăng thuế quan, áp hạn ngạch hoặc áp giá nhập khẩu tối thiểu, mà không cần thêm các bước rà soát.

Trung Quốc hiện kiểm soát khoảng 60% sản lượng khai thác đất hiếm toàn cầu và 90% công suất chế biến, tạo lợi thế lớn đối với các vật liệu then chốt như đất hiếm, gallium và graphite. Mỹ thừa nhận việc tăng khai thác trong nước sẽ không đủ nếu vẫn phụ thuộc vào nước ngoài trong khâu tinh luyện.

Mỹ ra “tối hậu thư” 180 ngày về chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Ảnh: CCTV

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Washington cần xây dựng các chuỗi cung ứng khoáng sản có khả năng chống chịu cao hơn, qua đó thúc đẩy cả nguồn cung trong nước lẫn từ các đối tác. Nhiều đồng minh như Australia, Canada, Nhật Bản, Malaysia và Thái Lan đã tham gia hoặc mở rộng hợp tác, trong khi một số quốc gia Đông Nam Á đang nổi lên như các trung tâm chế biến thay thế Trung Quốc.

Động thái này được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 9 tháng theo Mục 232 của Bộ Thương mại Mỹ, kết luận Washington phụ thuộc nghiêm trọng vào nguồn cung nước ngoài đối với các vật liệu thiết yếu cho quốc phòng, năng lượng và công nghệ cao.

Vân Bình

Nguồn: CCTV

Từ khóa:

#Khoáng sản #Chiến lược #Trung Quốc #An ninh quốc gia #Thỏa thuận #Tối hậu thư #Tổng thống donald trump #chuỗi cung ứng #Nhật Bản

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Trí thức người Việt tại Mỹ: “Nhịp cầu yêu thương” hướng về Tổ quốc

Trí thức người Việt tại Mỹ: “Nhịp cầu yêu thương” hướng về Tổ quốc

Tin tức Đại hội
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo kiều bào, trí thức Việt tại Mỹ. Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại New York (Mỹ) đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa và Giáo dục...
Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ Yemen tiếp tục rơi vào bất ổn

Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ Yemen tiếp tục rơi vào bất ổn

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng ổn định mong manh tại Yemen đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, trong bối cảnh bất ổn an ninh gia tăng, tiến trình chính trị đình trệ và các hoạt động cứu trợ nhân đạo bị cản trở nghiêm trọng, đẩy hàng triệu người dân...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh