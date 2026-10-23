Mỹ đạt thỏa thuận khung mua 850 tiêm kích F-35 trong 10 năm

Bộ Quốc phòng Mỹ và tập đoàn quốc phòng hàng đầu Lockheed Martin vừa chính thức đạt được một thỏa thuận khung kéo dài 10 năm, qua đó bảo đảm cung cấp tối thiểu 850 máy bay chiến đấu tối tân F-35 Lightning II cho lực lượng vũ trang Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận chiến lược mang tính bước ngoặt này hiện vẫn đang chờ sự phê chuẩn chính thức và cấp vốn từ Quốc hội.

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Được công bố ngày 22/10, khuôn khổ hợp tác toàn diện này bao gồm các gói phụ tùng ban đầu, cùng 10 năm cung cấp các bộ kit nâng cấp kỹ thuật và dịch vụ bảo đảm hậu cần dài hạn. Thỏa thuận cũng tích hợp toàn bộ các đơn đặt hàng từ các khách hàng quốc tế, với nhịp độ sản xuất duy trì ổn định ở mức 156 máy bay mỗi năm theo kế hoạch của nhà sản xuất.

Đổi lại cam kết mua sắm quy mô lớn trong thập kỷ tới, tập đoàn Lockheed Martin sẽ tự tài trợ ít nhất 7 tỷ USD vào các sáng kiến chiến lược nhằm hỗ trợ trực tiếp cho chương trình F-35, mở rộng năng lực sản xuất, nâng cao hiệu suất hoạt động và xây dựng một chuỗi cung ứng linh hoạt, vững chắc hơn.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, thỏa thuận nhằm hiện đại hóa và mở rộng chương trình F-35, đồng thời tăng năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng.

Theo cơ quan giám sát Mỹ, tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu của F-35 giảm mạnh do hệ thống hỗ trợ chưa đáp ứng quy mô phi đội. Thỏa thuận mới kỳ vọng cải thiện tình trạng này thông qua bảo đảm nguồn cung nguyên liệu và linh kiện thiết yếu.

Dù vậy, để thỏa thuận chính thức có hiệu lực thành hợp đồng ràng buộc, dự luật chính sách quốc phòng nhiều năm phải được cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua, hợp nhất thành luật, đồng thời vượt qua rào cản ngân sách khi Quốc hội chưa hoàn tất việc phân bổ ngân sách quốc phòng toàn năm. Chương trình quốc phòng quy mô lớn này dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ hơn 315.000 việc làm và tạo ra gần 80 tỷ USD hoạt động kinh tế trong 10 năm tới.

Thanh Giang