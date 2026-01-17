Mỹ công bố thành viên “Hội đồng Hòa bình” giám sát quản trị và tái thiết Gaza

Nhà Trắng ngày 16/1 công bố danh sách các nhân vật chủ chốt trong cơ chế quốc tế giám sát quản trị và tái thiết Dải Gaza theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh ủy ban kỹ trị Palestine chuẩn bị tiếp quản điều hành vùng lãnh thổ này sau thỏa thuận ngừng bắn.

Mỹ công bố thành viên “Hội đồng Hòa bình” giám sát quản trị và tái thiết Gaza. Ảnh: AA

Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố thành phần của cơ chế mang tên “Hội đồng Hòa bình” (Board of Peace) – cơ quan chịu trách nhiệm giám sát quản trị tạm thời, ổn định an ninh, tái thiết và huy động nguồn lực cho Dải Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp.

Danh sách thành viên hội đồng bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, con rể Tổng thống Mỹ Jared Kushner, Giám đốc điều hành Apollo Global Management Marc Rowan, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga và Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert Gabriel. Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Hòa bình.

Bên cạnh đó, Nhà Trắng cho biết một ban điều hành sẽ được thành lập nhằm triển khai các quyết sách của Hội đồng Hòa bình. Ông Nickolay Mladenov, cựu đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Trung Đông, được bổ nhiệm làm đại diện cấp cao, phụ trách điều phối các hoạt động thường nhật tại Gaza và làm cầu nối giữa cơ chế quốc tế với chính quyền địa phương.

Một lá cờ Palestine tung bay giữa đống đổ nát của các tòa nhà ở Beit Lahia, phía bắc Dải Gaza, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas vẫn đang diễn ra. Ảnh: AFP

Cùng ngày, ủy ban kỹ trị Palestine dự kiến quản lý Gaza dưới sự giám sát quốc tế đã tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Cairo (Ai Cập). Người đứng đầu ủy ban, ông Ali Shaath, kỹ sư và cựu quan chức Chính quyền Palestine đến từ Gaza, cho biết ưu tiên trước mắt là cải thiện điều kiện sống cho người dân, đặc biệt là chỗ ở và các nhu cầu thiết yếu. Ông ước tính tiến trình tái thiết và phục hồi Gaza có thể kéo dài khoảng ba năm.

Theo kế hoạch của Washington, ủy ban kỹ trị sẽ điều hành các công việc dân sự hằng ngày tại Gaza, trong khi Hội đồng Hòa bình đóng vai trò giám sát chiến lược và điều phối nguồn lực quốc tế. Một cơ chế khác mang tên “Ban điều hành Gaza” cũng được công bố, với sự tham gia của các đại diện khu vực và quốc tế.

Kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump được triển khai sau khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 năm ngoái, mở đường cho việc Israel rút khỏi một số khu vực tại Gaza và cho phép người Palestine quay trở lại các khu dân cư bị tàn phá. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định giai đoạn chuyển tiếp vẫn đối mặt nhiều thách thức về an ninh và ổn định tình hình tại Gaza và Bờ Tây.

Bích Hồng

Nguồn: AP, Reuters, RT