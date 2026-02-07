Mỹ áp lệnh trừng phạt mới lên Iran, bất chấp Tehran đánh giá tích cực đàm phán với Washington tại Oman

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ tại Muscat (Oman) ngày 6/2 khép lại với những đánh giá tích cực từ phía Tehran. Tuy nhiên, ngay sau khi đối thoại kết thúc, Washington đã công bố một vòng trừng phạt mới nhằm vào Iran, cho thấy khoảng cách lớn giữa thông điệp đối thoại và các biện pháp gây sức ép mà Washington đang theo đuổi, đồng thời đặt ra dấu hỏi về triển vọng thực chất của tiến trình thương lượng trong thời gian tới.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Bloomberg

Phát biểu với báo giới sau hai vòng đàm phán kéo dài nhiều giờ với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hoan nghênh việc nối lại đối thoại với Mỹ sau “tám tháng đầy biến động”, đồng thời đánh giá cuộc đàm phán, dưới sự trung gian của Ngoại trưởng Oman, là một “khởi đầu tốt đẹp”. Theo ông Araghchi, hai bên đã đạt được sự đồng thuận về việc cần tiếp tục các cuộc đàm phán trong thời gian tới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, người đóng vai trò trung gian, cũng xác nhận các cuộc thảo luận Mỹ-Iran tại Muscat diễn ra nghiêm túc và hữu ích. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể cho vòng đàm phán tiếp theo hiện vẫn chưa được ấn định.

Đáng chú ý, chỉ ít phút sau khi các cuộc đàm phán kết thúc, Washington đã công bố một vòng trừng phạt mới nhằm vào Tehran. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp hạn chế đối với 15 thực thể, hai cá nhân và 14 tàu thuyền, với cáo buộc liên quan đến hoạt động “buôn bán bất hợp pháp dầu mỏ, các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran”. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết động thái này là một phần trong “chiến dịch gây sức ép tối đa” do chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động.

Phái đoàn đàm phán Iran tại Muscat (Oman). Ảnh: Xinhua

Quan hệ Mỹ-Iran tiếp tục căng thẳng kể từ sau các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6 năm ngoái, và càng trở nên trầm trọng trong bối cảnh làn sóng biểu tình chống chính phủ lan rộng tại Iran vào các tháng 12 và tháng 1. Tehran cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau kích động tình trạng bất ổn.

Trong thời gian gần đây, Washington đã triển khai một lực lượng hải quân do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu tới Trung Đông, đồng thời yêu cầu mọi thỏa thuận tiềm năng với Tehran phải bao gồm các biện pháp hạn chế làm giàu uranium và kiềm chế chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Tuy nhiên, theo ông Araghchi, các cuộc đàm phán tại Muscat chỉ tập trung vào chương trình hạt nhân.

Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này mang mục đích hòa bình. Sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt, Tehran đã từng bước giảm mức độ tuân thủ thỏa thuận và hiện làm giàu uranium lên mức tinh khiết 60%.

Minh Phương

Nguồn: RT, Reuters