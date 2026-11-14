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Mỹ, Anh xác minh vụ UAV xuất hiện tại căn cứ quân sự

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Giới chức Mỹ và Anh đang phối hợp làm rõ hoạt động của thiết bị bay không người lái (UAV), nghi chưa được cấp phép, tại căn cứ không quân RAF Lakenheath ở miền Đông nước Anh tối 13/11. Theo thông báo của hai bên, lực lượng an ninh Mỹ đã triển khai biện pháp ứng phó và tình hình được kiểm soát, không ghi nhận thiệt hại về người, máy bay hoặc cơ sở hạ tầng.

Mỹ, Anh xác minh vụ UAV xuất hiện tại căn cứ quân sự

Giới chức Mỹ và Anh đang phối hợp làm rõ hoạt động của thiết bị bay không người lái (UAV), nghi chưa được cấp phép, tại căn cứ không quân RAF Lakenheath ở miền Đông nước Anh tối 13/11. Theo thông báo của hai bên, lực lượng an ninh Mỹ đã triển khai biện pháp ứng phó và tình hình được kiểm soát, không ghi nhận thiệt hại về người, máy bay hoặc cơ sở hạ tầng.

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Mỹ, Anh xác minh vụ UAV xuất hiện tại căn cứ quân sự

Người phát ngôn Không quân Mỹ cho biết lực lượng an ninh tại căn cứ RAF Lakenheath đã nhanh chóng có phản ứng trước thông tin về hoạt động UAV đáng ngờ. Phía Mỹ khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Anh nhằm bảo đảm an toàn cho quân nhân, nhân viên dân sự, nhà thầu và gia đình của lực lượng Mỹ đồn trú tại đây.

Bộ Quốc phòng Anh xác nhận lực lượng an ninh Không quân Mỹ đã xử lý thông tin về hoạt động của UAV nói trên. Cơ quan này cho biết hai bên đang phối hợp xác minh các tình tiết liên quan và sẽ cập nhật thông tin khi có kết quả.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh một số cơ sở quân sự tại Anh gần đây được tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh. Trước đó, Mỹ đã điều chuyển máy bay ném bom khỏi căn cứ RAF Fairford sau khi một nhóm người tiếp cận khu vực này bằng xe tải vào đêm 27/9.

Hai người đã bị truy tố liên quan đến vụ việc. Các công tố viên cáo buộc một trong số này tìm cách hỗ trợ hoạt động tình báo của Iran tại Anh. Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết một thành viên của lực lượng vũ trang được Iran hậu thuẫn từng lên kế hoạch tấn công căn cứ Fairford trong thời gian bị tạm giữ tại Mỹ.

Ngoài ra, một số máy bay tiếp dầu của Mỹ đã được điều chuyển từ Anh sang Đức. Theo truyền thông Mỹ, động thái này xuất phát từ những lo ngại về an ninh liên quan đến Iran. Trong khi đó, Tehran bác bỏ các cáo buộc liên quan đến vụ việc tại Fairford cũng như những cáo buộc về hoạt động gây mất an ninh tại Anh.

Hiện chưa có kết luận chính thức về nguồn gốc và chủ thể liên quan đến hoạt động UAV tại RAF Lakenheath.

Thanh Giang

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Từ khóa:

#UAV #An ninh #Căn cứ quân sự #Căn cứ không quân #Triển khai #Lực lượng vũ trang #Thiệt hại

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