Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông

Theo TTXVN
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Cục Cảnh sát giao thông cho biết toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 41 người.

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông

Thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Cục Cảnh sát giao thông cho biết toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 41 người.

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông

Lực lượng Cảnh sát Giao thông tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ (ngày 17/2 dương lịch), Cục Cảnh sát giao thông cho biết, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 41 người.

So với mùng 1 Tết Ất Tỵ, giảm 21 vụ (46,65%), giảm 8 người chết (33,33%), giảm 10 người bị thương (24,39%).

Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Nếu so với cùng kỳ nghỉ Tết năm 2025 thì tai nạn giao thông đường bộ đã giảm 20 vụ (23,08%), giảm 7 người chết (29,16%), giảm 10 người bị thương (24,39%).

Triển khai cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 6.129 trường hợp vi phạm; tạm giữ 31 xe ôtô, 1.751 xe môtô, 85 phương tiện khác; tước 147 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.083 trường hợp. Trong số các lỗi vi phạm thì vi phạm nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao nhất, với 1.570 trường hợp (chiếm 25,6%), tiếp đến là vi phạm về tốc độ với 1.417 trường hợp (chiếm 23,1%).

Ngoài ra, Cảnh sát giao thông còn xử phạt 2 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 16 trường hợp chở quá số người quy định; 21 trường hợp đón trả khách không đúng nơi quy định; 16 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện; 2 trường hợp dương tính với ma túy./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/mung-1-tet-binh-ngo-toan-quoc-xay-ra-46-vu-tai-nan-giao-thong-post1094518.vnp

Từ khóa:

#Tai nạn giao thông #Tết Bính Ngọ #Toàn quốc #Người bị thương #Cảnh sát giao thông #Tết nguyên đán #Chở quá số người quy định #bảo đảm trật tự an toàn giao thông #Dương tính với ma túy #Giấy phép lái xe

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

“Quan Sơn mở hội” chào đón Tết Bính Ngọ 2026

“Quan Sơn mở hội” chào đón Tết Bính Ngọ 2026

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong không khí hân hoan chào đón năm mới 2026, lần đầu tiên xã Quan Sơn tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa phục vụ Nhân dân trong đêm giao thừa. Sự kiện không chỉ mang đến không gian văn hóa đặc sắc, mà còn tạo nên dấu ấn đáng nhớ, thể...
Nơi giao thừa không có pháo hoa

Nơi giao thừa không có pháo hoa

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Khi những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời, khi nhà nhà quây quần bên mâm cỗ đón thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ – năm mới, thì tại các khu vực cấp cứu, hồi sức, khu phòng mổ ở các bệnh viện, Tết đã dừng lại sau cánh cửa. Phía trong là...
Không khí chuẩn bị đón Tết của ngư dân

Không khí chuẩn bị đón Tết của ngư dân

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm, không khí tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trở nên nhộn nhịp khi các con tàu lần lượt cập bến sau những ngày vươn khơi bám biển. Cùng với việc sửa soạn đón Tết, các ngư dân cũng đang tất bật chuẩn bị để sẵn sàng cho...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh