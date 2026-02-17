Mùng 1 Tết Bính Ngọ, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông

Thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Cục Cảnh sát giao thông cho biết toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 41 người.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ (ngày 17/2 dương lịch), Cục Cảnh sát giao thông cho biết, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 41 người.

So với mùng 1 Tết Ất Tỵ, giảm 21 vụ (46,65%), giảm 8 người chết (33,33%), giảm 10 người bị thương (24,39%).

Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Nếu so với cùng kỳ nghỉ Tết năm 2025 thì tai nạn giao thông đường bộ đã giảm 20 vụ (23,08%), giảm 7 người chết (29,16%), giảm 10 người bị thương (24,39%).

Triển khai cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 6.129 trường hợp vi phạm; tạm giữ 31 xe ôtô, 1.751 xe môtô, 85 phương tiện khác; tước 147 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.083 trường hợp. Trong số các lỗi vi phạm thì vi phạm nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao nhất, với 1.570 trường hợp (chiếm 25,6%), tiếp đến là vi phạm về tốc độ với 1.417 trường hợp (chiếm 23,1%).

Ngoài ra, Cảnh sát giao thông còn xử phạt 2 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 16 trường hợp chở quá số người quy định; 21 trường hợp đón trả khách không đúng nơi quy định; 16 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện; 2 trường hợp dương tính với ma túy./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/mung-1-tet-binh-ngo-toan-quoc-xay-ra-46-vu-tai-nan-giao-thong-post1094518.vnp