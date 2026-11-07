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Mục tiêu tăng trưởng năm 2027 của Thanh Hóa và các địa phương trong cả nước

Mai Huyền
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(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, bức tranh mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 của Thanh Hóa và các địa phương trên cả nước vừa được hé lộ, trong đó Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng ấn tượng đạt mức 11%, khẳng định khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh trong giai đoạn mới. Nếu tính từ mức 11% trở lên, thì Thanh Hóa nằm trong nhóm 8 tỉnh, thành phố có mục tiêu tăng trưởng cao nhất.

Mục tiêu tăng trưởng năm 2027 của Thanh Hóa và các địa phương trong cả nước

Trong bối cảnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, bức tranh mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 của Thanh Hóa và các địa phương trên cả nước vừa được hé lộ, trong đó Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng ấn tượng đạt mức 11%, khẳng định khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh trong giai đoạn mới. Nếu tính từ mức 11% trở lên, thì Thanh Hóa nằm trong nhóm 8 tỉnh, thành phố có mục tiêu tăng trưởng cao nhất.

Mục tiêu tăng trưởng năm 2027 của Thanh Hóa và các địa phương trong cả nước

Mục tiêu tăng trưởng năm 2027 của Thanh Hóa và các địa phương trong cả nước

Mai Huyền

Từ khóa:

#GRDP #Mục tiêu tăng trưởng #Thanh hóa #Phát triển kinh tế #Địa phương #Khát vọng #Ấn tượng #khẳng định #đẩy mạnh #vươn lên

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