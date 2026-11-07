Mục tiêu tăng trưởng năm 2027 của Thanh Hóa và các địa phương trong cả nước

Đầu tư nước ngoài được cấp phép vào Việt Nam 10 tháng năm 2026 Kinh tế 18:14 07/11/2026 (Baothanhhoa.vn) - Theo số liệu 10 tháng năm 2026, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của Việt Nam tiếp tục khởi sắc. Trong bảng xếp hạng 20 địa phương dẫn đầu, Thanh Hóa giữ vị trí thứ 16 với 374,8 triệu USD, khẳng định nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và đóng góp...

Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra doanh nghiệp vận tải đã tăng giá cước Kinh tế 13:58 07/11/2026 Trước xu hướng giá nhiên liệu trong nước giảm, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá của doanh nghiệp vận tải.

Thanh Hóa thu ngân sách đứng thứ 9 toàn quốc Kinh tế 13:19 07/11/2026 (Baothanhhoa.vn) - Trong 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 57.308 tỷ đồng, đứng thứ 9 toàn quốc. Trong đó, thu nội địa đạt 33.748 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 23.560 tỷ đồng.

Tín dụng chính sách tiếp sức người dân thoát nghèo bền vững Kinh tế 08:45 07/11/2026 (Baothanhhoa.vn) - Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh có thêm điều kiện phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện đời sống. Cùng với việc mở rộng nguồn vốn, hoạt động tín dụng chính sách xã hội ngày càng được quan...