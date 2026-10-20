Mùa mua sắm và phép thử của sức mua

Những tháng cuối năm, thị trường bán lẻ bước vào mùa cao điểm với nguồn hàng phong phú và nhiều chương trình khuyến mại. Tuy nhiên, thị trường sôi động chưa hẳn đồng nghĩa sức mua tăng tương ứng. Khi người tiêu dùng cân nhắc kỹ hơn các khoản chi, phép thử với doanh nghiệp là làm sao biến sự quan tâm thành quyết định mua hàng thông qua sản phẩm phù hợp, giá cả hợp lý và ưu đãi thiết thực.

AEON MALL Thanh Hóa mở rộng lựa chọn mua sắm cho người tiêu dùng, góp phần tạo thêm sức hút cho thị trường bán lẻ dịp cuối năm.

Ngày 15/10, Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa chính thức mở cửa, bổ sung một điểm mua sắm, ẩm thực và giải trí quy mô lớn cho thị trường bán lẻ của tỉnh. Trong ngày đầu hoạt động, đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm các không gian dịch vụ. Các chương trình ưu đãi dịp khai trương góp phần tạo sức hút, đưa thêm lựa chọn đến gần người tiêu dùng trong thời điểm nhu cầu mua sắm cuối năm bắt đầu tăng lên.

Đi mua sắm tại đây, chị Lê Tú Anh, phường Hạc Thành cho biết: “Tôi thấy có khá nhiều mặt hàng và thương hiệu để lựa chọn, các chương trình khuyến mại cũng tạo thêm động lực mua sắm. Tuy nhiên, tôi vẫn ưu tiên những sản phẩm thực sự cần thiết, phù hợp với nhu cầu của gia đình và cân nhắc giá cả trước khi quyết định mua. Vào dịp cuối năm có nhiều khoản phải chi nên nếu lựa chọn được hàng hóa bảo đảm chất lượng, giá hợp lý thì vừa đáp ứng nhu cầu, vừa chủ động hơn trong chi tiêu”.

Với gần 130 gian hàng cùng nhiều thương hiệu lần đầu có mặt tại Thanh Hóa, AEON MALL mở rộng lựa chọn mua sắm, đồng thời góp thêm động lực cạnh tranh cho thị trường bán lẻ của tỉnh. Tuy nhiên, theo ông Okada Masaki, Giám đốc khối quản lý Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa, sức hút của một trung tâm thương mại không chỉ nằm ở sự mới mẻ trong ngày khai trương, mà còn ở khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Vì vậy, bên cạnh việc phát triển hệ thống thương hiệu và dịch vụ, AEON MALL hướng đến xây dựng không gian mua sắm thuận tiện, nơi khách hàng có thể tìm thấy những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và mức chi tiêu của mình. Trong mùa mua sắm cuối năm, việc nắm bắt thị hiếu, phối hợp với các thương hiệu triển khai chương trình ưu đãi thiết thực và duy trì chất lượng dịch vụ được xem là những yếu tố quan trọng để tạo dựng niềm tin, khuyến khích khách hàng quay trở lại.

Ở một phân khúc khác, hoạt động của siêu thị The City Hoằng Hóa cho thấy sức mua có thể được nhìn nhận cụ thể hơn qua giá trị chi tiêu của khách hàng. Trung bình mỗi tháng, siêu thị đón khoảng 20.000 lượt khách đến mua sắm. Trong 9 tháng năm 2026, giá trị bình quân mỗi giỏ hàng đạt khoảng 300.000 - 320.000 đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Nhóm hàng thiết yếu và các sản phẩm thuộc chương trình ưu đãi, kích cầu được người tiêu dùng quan tâm; đơn vị đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu khoảng 20% so với cùng kỳ.

Thực tế cho thấy, sức mua không chỉ thể hiện qua lượng khách mà còn ở giá trị chi tiêu và mặt hàng được lựa chọn. Khuyến mại có thể thu hút khách, nhưng chỉ phát huy hiệu quả khi đáp ứng đúng nhu cầu, phù hợp khả năng chi trả. Vì vậy, doanh nghiệp cần chú trọng hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý và chính sách bán hàng thiết thực để chuyển sự quan tâm thành quyết định mua sắm.

Theo Sở Công Thương, 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt 199.026 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ, bằng 81,2% kế hoạch năm. Dù thị trường duy trì đà tăng trưởng, sức mua ở từng nhóm hàng có thể khác nhau. Trong mùa cao điểm cuối năm, doanh nghiệp cần chủ động nguồn cung, bám sát nhu cầu và khả năng chi tiêu của người dân, tránh khuyến mại dàn trải nhưng chưa đem lại lợi ích thực chất cho người mua.

Theo ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương, để kích cầu tiêu dùng hiệu quả trong những tháng cuối năm, doanh nghiệp cần bám sát nhu cầu thị trường, lựa chọn đúng nhóm hàng và thời điểm triển khai chương trình bán hàng. Việc giảm giá hay khuyến mại chỉ có thể tạo sức mua bền vững khi đi cùng hàng hóa bảo đảm chất lượng, giá bán hợp lý và lợi ích thực chất cho người tiêu dùng. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với hoạt động kết nối cung cầu, đưa hàng hóa đến gần hơn với người dân và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh. Cùng với việc theo dõi cung cầu, ngành công thương phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định về giá, nguồn gốc và chất lượng hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong mùa cao điểm.

Mùa mua sắm cuối năm mở ra cơ hội tăng trưởng cho thị trường bán lẻ Thanh Hóa, nhưng sức bật không thể chỉ đo bằng lượng khách đến các điểm bán hay số lượng chương trình ưu đãi. Phép thử thực sự nằm ở khả năng đáp ứng đúng nhu cầu và tạo được niềm tin để người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu. Khi sản phẩm phù hợp, giá cả hợp lý và chất lượng được bảo đảm, khuyến mại mới phát huy hiệu quả, doanh nghiệp mới có thể chuyển sức hút ban đầu thành doanh thu ổn định, góp phần duy trì đà tăng trưởng của thị trường.

Bài và ảnh: Chi Phạm