MTTQ phường Quảng Phú phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân

Chiều 24/9, Ủy ban MTTQ phường Quảng Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự Đại hội.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phường Quảng Phú được hình thành trên cơ sở sáp nhập các phường Quảng Tâm, Quảng Phú, Quảng Cát, Quảng Hưng, Quảng Đông, Quảng Thành và Quảng Thịnh.

Thời gian qua, MTTQ phường đã phát huy tốt vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội MTTQ phường đề ra và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Hệ thống Mặt trận đã khẳng định vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đồng chí Trịnh Tuấn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Phú tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nổi bật là công tác vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo đồng thuận cao trong các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Kết quả, phường Quảng Phú đã vận động hơn 15 tỷ đồng đầu tư xây mới 51 nhà; sửa chữa 15 nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2024, phường có 92% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; phong trào xây dựng “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” đạt 85,6%.

Các hoạt động “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội được phối hợp thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, MTTQ phường đã vận động Nhân dân đóng góp xây dựng quỹ vì người nghèo gần 500 triệu đồng; chi quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền gần 462 triệu đồng...

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ phường nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 và các giải pháp trọng tâm sát với tình hình thực tế tại địa phương.

Dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ phường Quảng Phú thời gian qua.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị MTTQ phường tiếp tục củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, quan tâm lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, bám sát cơ sở, gần dân, sát dân, thực hiện phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân.

Phát huy hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh, đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 70 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ phường Quảng Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; cử các chức danh Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường và cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

Thanh Huê