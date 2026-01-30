Một bệnh nhân sốc phản vệ sau khi ăn đuông dừa

Phòng khám Đa khoa Medic Yên Định vừa tiếp nhận một trường hợp sốc phản vệ cấp tính xảy ra sau khi ăn đuông dừa.

Bệnh nhân bị sốc phản vệ cấp tính sau khi ăn đuông dừa được cấp cứu tại Phòng khám Medic Yên Định.

Bệnh nhân Mai Thị H., ở xã Quý Lộc, được đưa đến Phòng khám Medic Yên Định trong tình trạng nguy cấp. Người nhà bệnh nhân cho biết, khoảng 10 phút sau khi ăn đuông dừa, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường và tiến triển nhanh. Khi được đưa đến phòng khám, bệnh nhân có các biểu hiện điển hình của sốc phản vệ như: đau tức ngực, cảm giác khó chịu rõ rệt, khàn tiếng, phù nề niêm mạc, khó thở, nổi sẩn phù, mẩn đỏ toàn thân, đau bụng, buồn nôn.

Ngành y tế khuyến cáo người dân cẩn trọng khi sử dụng các thức ăn có nguồn gốc từ côn trùng, ấu trùng.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ và được xử trí cấp cứu theo đúng phác đồ sốc phản vệ của Bộ Y tế. Sau khoảng 30 phút cấp cứu, điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Yên Định để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Yên Định cho biết, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân hiện đã ổn định.

Thuỳ Dung