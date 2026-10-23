Mong những nhịp cầu nối đôi bờ con nước

Địa hình núi cao, sông suối chia cắt khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân gặp không ít trở ngại. Từ những ngầm tràn thường xuyên bị nước lũ gây chia cắt ở Quang Chiểu, đến những chuyến đò ngang chông chênh trên dòng sông Mã ở xã Mường Lý... nhu cầu về cây cầu kiên cố rút ngắn khoảng cách đôi bờ ngày càng trở nên cấp thiết.

Một vị trí ngầm tràn trên địa bàn bản Poọng, xã Quang Chiểu bị cuốn trôi do ảnh hưởng của đợt mưa lũ tháng 8/2026 đang được đề xuất thay thế bằng cầu cứng.

Bản làng cách sông, cách suối...

Ở xã biên giới Quang Chiểu, những ngầm tràn bắc qua suối Xim, nối các bản với trung tâm xã và khu sản xuất từ lâu đã trở thành một phần của đời sống. Ngày nắng, người dân có thể qua lại tương đối thuận tiện. Nhưng khi mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về, những lối đi vốn quen thuộc nhanh chóng bị ngập sâu, dòng nước chảy xiết, giao thông bị chia cắt. Cầu tràn Mường Xim là một trong những vị trí đang đặt ra yêu cầu đầu tư thay thế. Công trình đã xuống cấp, chất lượng không còn bảo đảm an toàn khai thác. Mỗi khi mưa lớn, nước lũ dâng cao thường xuyên gây ngập, làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Trước thực tế đó, chính quyền xã Quang Chiểu đã đưa vào tổng hợp nhu cầu, kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm nguồn lực đầu tư cầu cứng thay thế phù hợp.

Mong muốn ấy không chỉ xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông mà còn gắn với nhu cầu sản xuất, sinh hoạt hằng ngày của người dân miền núi. Một cây cầu kiên cố sẽ giúp việc di dân cũng như đưa nông sản từ nương rẫy ra nơi tiêu thụ thuận lợi hơn, giảm trở ngại khi vận chuyển vật liệu xây dựng, đồng thời tạo điều kiện để trẻ em đến trường, người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ngay cả khi thời tiết bất lợi. Thực tế, trong đợt mưa lũ ngày 24/8/2026, ngầm tràn từ thôn Poọng đi thôn Suối Tút, xã Quang Chiểu bị nước lũ cuốn trôi, giao thông qua khu vực bị chia cắt.

Theo ông Lê Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu: Địa phương đang đề xuất xây mới 5 cầu cứng thay thế các cầu, tràn đã xuống cấp. Các công trình hiện hữu thường xuyên bị ngập khi mưa lớn, lũ dâng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và khiến giao thông bị gián đoạn, chia cắt. Việc đầu tư cầu cứng được xác định là cần thiết nhằm bảo đảm đi lại an toàn, duy trì kết nối giữa các khu dân cư, tạo thuận lợi cho người dân vận chuyển nông sản và giao thương, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Tương tự, tại xã Mường Lý, nơi dòng sông Mã vừa đem đến nguồn lợi tự nhiên, vừa tạo nên khoảng cách giữa các khu dân cư. Tại đây, những chuyến đò ngang từ các bến Xa Lung, Tài Chánh, Kịt... từ lâu đã trở thành nơi đi lại quen thuộc của người dân. Đò không chỉ chở người mà còn gánh theo nông sản, lâm sản từ những khu sản xuất bên kia sông. Với nhiều hộ dân, đây gần như là con đường trực tiếp để đưa sản phẩm làm ra đến nơi tiêu thụ. Ông Thào A Sự, Trưởng bản Tà Cóm, xã Trung Lý, chia sẻ: “Người dân muốn ra trung tâm xã hay đưa nông sản, lâm sản đi bán đều gặp bất tiện vì phải vận chuyển qua sông Mã. Chi phí tăng, hàng hóa bị ép giá. Mong mỏi của người dân là có một cây cầu kiên cố để việc đi lại, sản xuất được thuận lợi hơn”.

Không riêng Quang Chiểu, Mường Lý hay Trung Lý, tại nhiều xã miền núi của tỉnh, người dân vẫn mong có những cây cầu kiên cố để không còn nơm nớp nỗi lo mỗi mùa mưa lũ, việc đi lại và làm ăn không bị gián đoạn.

Ưu tiên đầu tư những cây cầu thiết yếu

Thực tế tại một số địa phương cho thấy, khi cầu cứng được đầu tư đúng vị trí, hiệu quả kết nối giao thông và giao thương được cải thiện rõ rệt. Tại xã Trung Hạ, cầu Bản Lợi được đầu tư 29 tỷ đồng, cầu dài hơn 112m, rộng 7m. Công trình ngay sau khi đi vào hoạt động đã giúp người dân không còn phải đi đường vòng hàng chục km mỗi khi nước lũ dâng cao.

Tương tự, tại xã Cổ Lũng, 4 trong số 8 cầu bê tông cốt thép đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm nay đã góp phần duy trì kết nối giữa các thôn, bản không bị chia cắt. Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư đối với các xã miền núi trên địa bàn tỉnh còn rất lớn.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, toàn tỉnh hiện có hơn 560 ngầm tràn trên các tuyến đường tỉnh, liên xã, liên thôn. Nhiều công trình được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp, khả năng tiêu thoát lũ hạn chế, thường xuyên bị ngập sâu khi mưa lớn, gây gián đoạn giao thông. Nhu cầu đầu tư cầu dân sinh thay thế ngày càng cấp thiết, nhất là tại những khu vực thường xuyên bị chia cắt, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 27/5/2026 của HĐND tỉnh Thanh Hóa xác định danh mục 30 dự án cầu dân sinh dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2026-2030. Riêng giai đoạn 2026-2028 sẽ triển khai 26 dự án, với tổng mức đầu tư mỗi dự án dao động từ khoảng 4,7 tỷ đồng đến hơn 138 tỷ đồng. Các công trình được triển khai nhằm thay thế những ngầm tràn, cầu treo xuống cấp, thường xuyên bị ngập hoặc gây chia cắt giao thông khi mưa lũ, góp phần bảo đảm an toàn đi lại, thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và kết nối các khu dân cư miền núi.

Với người dân vùng cao, mong mỏi về một cây cầu thường bắt đầu từ những thường nhật như qua sông, suối an toàn khi mưa xuống, đưa nông sản đi bán không phải chờ nước rút, vận chuyển vật liệu xây dựng thuận lợi hơn... Những cây cầu kiên cố vì thế không chỉ nối nhịp đôi bờ sông, suối mà còn mở rộng cơ hội sản xuất, giao thương và cải thiện đời sống.

Bài và ảnh: Sơn Đình