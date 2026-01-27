Mời bạn đón đọc giai phẩm “Xuân khát vọng” - Chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Tiếp nối khí thế thi đua sôi nổi sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa - trân trọng giới thiệu giai phẩm “Xuân khát vọng”.

Giai phẩm thể hiện sinh động khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa trong kỷ nguyên mới của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, phấn đấu đưa Thanh Hóa thuộc nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước vào 2030 và trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc vào 2045.

Bạn đọc sẽ nhìn thấy sắc vóc mùa xuân mới, tâm thế mới, khát vọng mới qua từng bài viết, từng bức ảnh, từ bình diện quốc gia đến từng xã, phường, cơ quan, đơn vị. Đó là “Đường lớn đã mở” của nhà báo Bắc Văn; “Khát vọng cùng Việt Nam vươn tầm cao mới” của nhà văn Nguyễn Ngọc Phú; “Rạng rỡ cơ đồ trong sắc vóc mùa xuân” của nhà báo Lê Dung; “Kiến tạo giá trị mới cho phát triển” của nhà báo Minh Tuyết...

Ấn phẩm có sự tham gia của nhiều cây bút uy tín trong nước như Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều với “Những con mắt của làng”; nhà văn Văn Công Hùng với “Xứ Thanh, càng lâu càng nhớ”; nhà văn Nguyễn Văn Học với “Một ngày ở làng biển”... Hương sắc mùa xuân, tết xưa tết nay, hoài niệm nhớ nhung được kể qua những tản văn, tùy bút như “Mùi của tết”, “Thời gian kể chuyện”, “Còn mẹ là còn tết”... cùng sáng tác của các nhà văn, nhà thơ Huy Trụ, Lê Quang Sinh, Vi Thùy Linh... và những câu chuyện xúc động của đội ngũ phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa sau một năm đi, nghĩ và viết.

Giai phẩm phát hành ngày 28/1/2026 (mùng 10 tháng Chạp năm Ất Tỵ) như món quà tết góp thêm hương sắc, để mùa xuân thêm ý nghĩa.