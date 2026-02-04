Miễn phí tham quan Di sản Thành Nhà Hồ và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa tổ chức mở cửa miễn phí tham quan Di sản thế giới Thành Nhà Hồ và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, đồng thời triển khai nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc phục vụ Nhân dân và du khách trong nước, quốc tế.

Di sản thế giới Thành Nhà Hồ – công trình kiến trúc đá độc đáo giữa không gian xanh vùng Tây Đô sẽ mở cửa miễn phí tham quan phục vụ Nhân dân và du khách dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Tại Khu Di sản Thành Nhà Hồ, việc miễn phí vé tham quan được áp dụng từ ngày 12/2 đến 17/2/2026 (tức từ ngày 25 tháng Chạp đến hết mùng 1 Tết Bính Ngọ). Ông Nguyễn Văn Long, Phó giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và Các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Trong thời gian này, Ban Quản lý tổ chức chuỗi hoạt động phong phú như trưng bày ảnh với chủ đề “Thành Nhà Hồ – Giá trị nổi bật toàn cầu”, trưng bày hoa xuân và cây cảnh “Hoa xuân cố đô”, tái hiện không gian Tết xưa với chủ đề “Tết xưa thành cổ” cùng nhiều chương trình giáo dục di sản và hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống”.

Bên cạnh đó, du khách còn được tham gia các sự kiện như lễ thượng nêu, thả cá ông Công trong Hoàng cung; tổng kết và trao giải cuộc thi video clip ngắn trên nền tảng TikTok với chủ đề “Em là Hướng dẫn viên di sản quê em”; cuộc thi Rung chuông vàng năm thứ 3; lễ hội thư pháp cho chữ đầu xuân và các chương trình nghệ thuật chào xuân do các câu lạc bộ nghệ thuật trong khu vực di sản biểu diễn.

Đáng chú ý, trong dịp này, khách tham quan Di sản Thành Nhà Hồ được miễn phí 100% dịch vụ thuyết minh, đồng thời trải nghiệm các không gian văn hóa, trưng bày chuyên đề và các tuyến tham quan gắn với giá trị nổi bật của di sản và vùng đất Tây Đô.

Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh rực rỡ sắc xuân, sẵn sàng đón du khách đến tham quan, dâng hương, du xuân trong những ngày Tết cổ truyền năm 2026.

Tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, hoạt động miễn phí tham quan diễn ra từ ngày 16/2 đến 19/2/2026 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết Bính Ngọ). Công tác trang trí, tạo cảnh quan đón xuân được triển khai đồng bộ với cờ hội, băng rôn, hoa xuân và các không gian check-in tái hiện Tết xưa – Tết nay, góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp trong những ngày đầu năm mới.

Song song với đó là các hoạt động trưng bày triển lãm ảnh giới thiệu giá trị lịch sử – văn hóa Lam Kinh, lễ hội thư pháp cho chữ đầu xuân, lễ khai hội tại Đền thờ vua Lê Thái Tổ vào ngày mùng 4 tháng Giêng và lễ hội mùa xuân tại Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai vào ngày mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Với chuỗi hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân 2026” được tổ chức quy mô, bài bản, việc miễn phí tham quan Di sản Thành Nhà Hồ và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh không chỉ tạo điều kiện để Nhân dân, du khách du xuân, chiêm bái, mà còn góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của vùng đất Xứ Thanh trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Hoàng Đông