Meta cắt giảm mảng vũ trụ ảo, dồn lực cho AI và thiết bị đeo

Giám đốc điều hành (CEO) của công ty công nghệ Meta Platforms Inc. Mark Zuckerberg dự kiến sẽ cắt giảm đáng kể nguồn lực dành cho việc xây dựng vũ trụ ảo (Metaverse) - một nỗ lực mà ông từng định hình là tương lai của doanh nghiệp và là lý do cốt lõi cho việc đổi tên công ty từ Facebook Inc. thành Meta Platforms Inc.

Theo các nguồn thạo tin, ban lãnh đạo công ty đang cân nhắc mức cắt giảm ngân sách lên tới 30% cho nhóm phát triển xây dựng vũ trụ ảo trong năm tới. Nhóm này bao gồm sản phẩm thế giới ảo Meta Horizon Worlds và đơn vị thực tế ảo Quest.

Những nguồn tin cho biết mức cắt giảm lớn như vậy nhiều khả năng sẽ dẫn đến việc sa thải nhân sự ngay từ tháng 1, mặc dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Người phát ngôn của Meta đã xác nhận việc cắt giảm nguồn lực cho mảng Metaverse, cho biết công ty đang chuyển dịch một phần vốn đầu tư từ mảng Metaverse sang kính sử dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) và thiết bị đeo do đà phát triển mạnh mẽ của những lĩnh vực này.

Các nguồn tin cho hay đề xuất cắt giảm mảng xây dựng vũ trụ ảo nói trên nằm trong kế hoạch ngân sách thường niên cho năm 2026 của Meta.

Theo các nguồn tin, ông Zuckerberg đã yêu cầu các lãnh đạo của Meta tìm phương án cắt giảm 10% trên toàn bộ những bộ phận - một yêu cầu tiêu chuẩn thường thấy trong những chu kỳ ngân sách vài năm gần đây.

Những nhóm phát triển xây dựng vũ trụ ảo bị yêu cầu cắt giảm ngân sách sâu hơn trong năm nay do Meta nhận thấy công nghệ này không gặp phải mức độ cạnh tranh toàn ngành gay gắt như dự đoán trước đây.

Sau thông tin về kế hoạch cắt giảm nói trên, giá cổ phiếu của Meta đã tăng 3,4% lên mức 661,53 USD/cổ phiếu trong phiên 4/12.

Tầm nhìn của Meta về xây dựng vũ trụ ảo vẫn chưa thực sự khởi sắc bất chấp niềm tin sắt đá của ông Zuckerberg rằng một ngày nào đó con người sẽ làm việc và vui chơi trong thế giới ảo.

Nhóm phát triển xây dựng vũ trụ ảo nằm trong Reality Labs (Phòng thí nghiệm Thực tế), một bộ phận của Meta tập trung vào các khoản đặt cược dài hạn như kính thực tế ảo (VR) và kính thực tế tăng cường (AR). Bộ phận này đã ghi nhận khoản lỗ hơn 70 tỷ USD kể từ đầu năm 2021.

Ông Zuckerberg hiện gần như đã ngừng đề cập đến xây dựng vũ trụ ảo trước công chúng cũng như trong các cuộc họp báo cáo thu nhập công ty.

Thay vào đó, ông tập trung vào việc phát triển những mô hình Trí tuệ Nhân tạo lớn làm nền tảng cho chatbot Trí tuệ Nhân tạo và các sản phẩm Trí tuệ Nhân tạo tạo sinh khác, cùng với những sản phẩm phần cứng liên kết chặt chẽ hơn với các trải nghiệm đó, điển hình như kính thông minh Ray-Ban của Meta./.

Theo TTXVN