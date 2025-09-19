Lý giải nguyên nhân internet cáp quang Việt Nam bứt tốc thứ hạng thế giới

Tốc độ Internet cố định tháng 8 của Việt Nam xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng toàn cầu, trong khi internet di động đứng thứ 16. Như vậy, đây là lần đầu tiên Việt Nam có cả mạng di động và cố định cùng vào top 20 thị trường toàn cầu về tốc độ.

Thống kê do Ookla, đơn vị đứng sau công cụ Speedtest cho thấy, trong tháng 8, mạng internet cố định Việt Nam đạt 261,8 Mbps, xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng toàn cầu, vượt xa thứ hạng 33 công bố hồi tháng 3/2025. Kết quả này cao hơn nhiều nước như Thụy Sĩ, Đan Mạch, Trung Quốc. Trong đó Viettel dẫn đầu Việt Nam với tốc độ 272,9Mbps (cao hơn quốc gia đứng thứ 8 thế giới là Iceland). Như vậy tốc độ internet Viettel đã tăng mạnh mẽ 58% từ đầu năm 2025, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng thứ hạng internet Việt Nam.

Tốc độ Internet di động và cố định Việt Nam trong tháng 8 theo Ookla Speedtest

Kết quả này cũng tương đồng với công bố của hệ thống iSpeed - hệ thống đo lường chất lượng truy cập Internet được phát triển bởi Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Theo đó, Internet cố định tại Việt Nam đã đạt tốc độ 271,2 Mbps vào tháng 8/2025, trong đó Viettel đạt cao nhất với 318,71 Mbps; VNPT (247,77Mbps) và FPT (121,59Mpbs).

Kết quả công bố của iSpeed về tốc độ mạng cố định Viettel

Nhiều lý do internet Việt bứt tốc mạnh mẽ

Theo các chuyên gia, kết quả tăng trưởng này đến từ nhiều yếu tố, trong đó có việc các doanh nghiệp đầu tư bổ sung hạ tầng cáp quang biển, cáp quang đất liền, và sự chủ động nâng cấp hạ tầng kết nối trong nước của các nhà mạng.

Đại diện nhà mạng Viettel- đơn vị có tốc độ đứng đầu ở cả hai bảng xếp hạng trong nước và thế giới chia sẻ, Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo động lực cống hiến mạnh mẽ để Viettel triển khai hàng loạt các giải pháp, công nghệ hiện đại như XGS-PON, phổ cập WiFi 6, tiến tới triển khai Wifi 7. Bên cạnh đó Viettel cũng đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng cáp quang biển, triển khai hạ tầng cáp quang lên tới 500.000 Km, phủ sâu rộng tới 100% thôn bản – sẵn sàng cung cấp các gói cước băng thông cao từ nông thôn đến thành thị, từ cá nhân đến khách hàng doanh nghiệp.

Công nghệ truyền dẫn quang XGS-PON đã mở ra một “xa lộ dữ liệu” mới với tốc độ đối xứng 10 Gbps, gấp 8-10 lần công nghệ GPON trước đây. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng có thể cùng lúc xem video 8K, chơi game VR, vận hành nhà thông minh. Quan trọng hơn, XGS-PON cho phép nhiều thiết bị truy cập hơn, giảm độ trễ - điều kiện tiên quyết cho các ứng dụng trong tương lai như IoT quy mô lớn, thành phố thông minh, y tế từ xa hay giáo dục số.

Hiện tại, Viettel vận hành 5 tuyến cáp quang biển quốc tế lớn - chiếm tới 65% tổng dung lượng kết nối quốc tế của Việt Nam, giúp dữ liệu từ nước ta đi thẳng đến các trung tâm lớn của khu vực như Singapore, Hong Kong, Nhật Bản, xa hơn là châu Âu và châu Phi.

Viettel đã vận hành 5 tuyến cáp biển quốc tế, chiếm 65% tổng dung lượng kết nối quốc tế của Việt Nam

Xa hơn, theo chiến lược quốc gia đến năm 2030, Việt Nam sẽ có thêm ít nhất 10 tuyến cáp mới, đạt tổng 15 tuyến. Trong đó, Viettel đặt mục tiêu tham gia và khai thác tối thiểu 5 tuyến trong số đó, và đặc biệt, sẽ làm chủ hoàn toàn ít nhất một tuyến kết nối trực tiếp Việt Nam - Singapore, dự kiến đi vào hoạt động năm 2028.

Đồng thời, vào tháng 4/2025, lần thứ 5 liên tiếp Viettel thực hiện tăng băng thông cho khách hàng, nâng băng thông tối thiểu từ 150 Mbps lên 300 Mbps, mang đến trải nghiệm internet tốc độ cao và ổn định cho khách hàng. Viettel đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% người dùng sẽ truy cập internet với tốc độ trên 1Gbps.

Cùng với đó, Viettel đã chủ động hỗ trợ thay thiết bị wifi cũ bằng thiết bị mới 2 băng tần công nghệ Wifi 6, tiến tới triển khai Wifi 7 vào năm 2026. Công nghệ mới hỗ trợ tốc độ tối đa 10 Gbps, nhanh gấp 3 lần WiFi 5. Công nghệ này cải thiện vùng phủ sóng và khả năng kết nối đồng thời nhiều thiết bị đảm bảo trải nghiệm mượt mà khi xem video 4K, chơi game online hoặc livestream. Chế độ tự động chọn băng tần giúp tối ưu tốc độ dựa trên vị trí người dùng.

Qua đó, Viettel không chỉ khẳng định vị thế số 1 về tốc độ internet mà còn mang đến trải nghiệm kết nối vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng trên toàn quốc.

