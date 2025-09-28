Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Lũ trên sông Yên khả năng đạt báo động 1 vào sáng 29/9

LP
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Thanh Hoá, hiện nay, mực nước trên sông Yên tại Chuối tiếp tục lên và có khả năng đạt báo động (BĐ) 1 vào khoảng 1-3 giờ sáng mai (29/9).

Lũ trên sông Yên khả năng đạt báo động 1 vào sáng 29/9

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Thanh Hoá, hiện nay, mực nước trên sông Yên tại Chuối tiếp tục lên và có khả năng đạt báo động (BĐ) 1 vào khoảng 1-3 giờ sáng mai (29/9).

Lũ trên sông Yên khả năng đạt báo động 1 vào sáng 29/9

Theo đó, mực nước lúc 19 giờ ngày 28/9 tại trạm Chuối là 1.86m, dưới BĐ1 là 0.14m;

Cảnh báo Trong 24 giờ tới mực nước lũ trên sông Yên tại Chuối tiếp tục lên và có khả năng đạt mức BĐ1 vào lúc 1-3 giờ (ngày 29/9); Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông Yên.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ: Lũ có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, khu đô thị ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh, các hoạt động kinh tế - xã hội.

LP

Từ khóa:

#sông Yên #Mực nước #Sản xuất nông nghiệp #Nuôi trồng thủy sản #sáng #Cảnh báo #Khu công nghiệp #Ngập lụt #Giao thông #Khu đô thị

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long