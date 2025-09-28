Lũ trên sông Yên khả năng đạt báo động 1 vào sáng 29/9

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Thanh Hoá, hiện nay, mực nước trên sông Yên tại Chuối tiếp tục lên và có khả năng đạt báo động (BĐ) 1 vào khoảng 1-3 giờ sáng mai (29/9).

Theo đó, mực nước lúc 19 giờ ngày 28/9 tại trạm Chuối là 1.86m, dưới BĐ1 là 0.14m;

Cảnh báo Trong 24 giờ tới mực nước lũ trên sông Yên tại Chuối tiếp tục lên và có khả năng đạt mức BĐ1 vào lúc 1-3 giờ (ngày 29/9); Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông Yên.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ: Lũ có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, khu đô thị ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh, các hoạt động kinh tế - xã hội.

LP