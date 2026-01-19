Lộ diện trọng tài trận bán kết U23 Việt Nam; Senegal vô địch CAN 2026 sau trận chung kết “có một không hai”

HLV U23 Trung Quốc “kêu khổ” vì lịch thi đấu trước trận gặp Việt Nam; Giải U19 Quốc gia 2026: Lộ diện những cái tên xuất sắc vào tứ kết; Liverpool cân nhắc sa thải Arne Slot, nhắm Xabi Alonso làm người kế nhiệm... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (19/1).

Trọng tài điều hành trận bán kết U.23 Việt Nam - U.23 Trung Quốc là ai?

AFC vừa công bố tổ trọng tài cho trận bán kết giải U.23 châu Á 2026 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc vào ngày 20.1. Trọng tài chính là ông Alexander George King (người Úc), gương mặt “thân quen” từng điều hành trận Việt Nam thắng Ả Rập Xê Út ở vòng bảng.

Ông Alexander George King (thứ 3 từ phải sang) có trận thứ 2 làm việc ở trận đấu có sự xuất hiện của U.23 Việt Nam.

Ông King nổi tiếng nghiêm khắc với thống kê rút ra 742 thẻ vàng và thổi 63 quả phạt đền trong sự nghiệp.

Tại phòng VAR, trọng tài kỳ cựu Muhammad Taqi (Singapore) sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ sau khi đã trực VAR ở trận tứ kết của thầy trò HLV Kim Sang-sik, hỗ trợ bởi ông Sivakorn Pu-Udom (Thái Lan).

Ông Muhammad Taqi có trận thứ 2 làm trọng tài VAR ở trận đấu của U.23 Việt Nam.

Sự hiện diện của những “vị vua áo đen” giàu kinh nghiệm và quyết đoán này hứa hẹn đảm bảo tính công bằng cho trận cầu then chốt sắp tới của bóng đá Việt Nam.

HLV U23 Trung Quốc “kêu khổ” vì lịch thi đấu trước trận gặp Việt Nam

Sau khi lách qua khe cửa hẹp để lần đầu tiên lọt vào bán kết U23 châu Á, HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc đã công khai chỉ trích AFC về lịch thi đấu bất hợp lý.

HLV Puche sau trận thắng Uzbekistan bằng luân lưu 4-2 tại tứ kết U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 17/1/2026. Ảnh: AFC

Ông cho rằng đội nhà gặp bất lợi lớn khi chỉ có 3 ngày nghỉ và phải di chuyển quãng đường 1.000 km, trong khi đối thủ tại tứ kết là Uzbekistan có tới 4 ngày chuẩn bị.

Dù chỉ kiểm soát 29% bóng, U23 Trung Quốc đã kiên cường cầm hòa Uzbekistan suốt 120 phút trước khi thắng 4-2 trên chấm luân lưu. Đối thủ tiếp theo của họ tại bán kết là U23 Việt Nam.

HLV Puche thừa nhận giờ mới bắt đầu nghiên cứu đoàn quân của HLV Kim Sang-sik. Đáng chú ý, trong lần đối đầu gần nhất tại Panda Cup tháng 11/2025, U23 Việt Nam từng giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ này. Trận bán kết sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1.

Giải U19 Quốc gia 2026: Lộ diện những cái tên xuất sắc vào tứ kết

Sau loạt trận thứ ba vòng bảng, giải U19 Quốc gia 2026 đã xác định thêm các đội bóng vào tứ kết. Tại bảng B, Hà Nội(thắng CA TP.HCM 4-0) và PVF (thắng TP.HCM 4-2) dắt tay nhau đi tiếp với hai vị trí dẫn đầu.

PVF giành vé vào tứ kết. Ảnh: VFF

Tại bảng A, PVF-CAND và Thể Công Viettel thẳng tiến vào vòng trong sau kết quả khả quan trước Đắk Lắk và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đáng chú ý, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng giành vé đi tiếp với tư cách là một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Sự góp mặt của những lò đào tạo trẻ danh tiếng hứa hẹn những màn so tài kịch tính tại vòng knock-out sắp tới.

Liverpool cân nhắc sa thải Arne Slot, nhắm Xabi Alonso làm người kế nhiệm

Sau mùa giải đầu tiên thành công với chức vô địch Premier League, HLV Arne Slot đang đối mặt với áp lực sa thải tại Liverpool do phong độ đội bóng sa sút nghiêm trọng.

Slot đang chịu áp lực lớn tại Liverpool sau chuỗi thành tích thất vọng.

Dù được đầu tư hơn 400 triệu bảng, lối chơi của “The Reds” hiện bị đánh giá là thiếu sáng tạo, khiến mục tiêu dự Champions League trở nên mong manh.

Trong bối cảnh đó, Xabi Alonso nổi lên như ứng viên hàng đầu thay thế sau khi rời Real Madrid. Các báo cáo cho thấy tập đoàn FSG đang cân nhắc đưa cựu tiền vệ này trở lại Anfield nhờ tư duy chiến thuật hiện đại và sự am hiểu sâu sắc đội bóng.

Dù có thông tin Liverpool chưa muốn thay tướng giữa dòng, nhưng sự sẵn sàng của Alonso đang tạo ra sức ép cực lớn lên chiếc ghế của Arne Slot trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Cristiano Ronaldo: “Cỗ máy kiếm tiền” số một thế giới năm 2026

Cristiano Ronaldo tiếp tục thống trị danh sách vận động viên thu nhập cao nhất toàn cầu.

Ronaldo không có đối thủ ở khả năng kiếm tiền.

Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha bỏ túi khoảng 194 triệu bảng trong năm qua nhờ mức lương kỷ lục tại Al Nassr và các hợp đồng quảng cáo. Việc gia hạn hợp đồng thêm 2 năm giúp tổng thu nhập của anh dự kiến vượt mốc 492 triệu bảng, bỏ xa hoàn toàn các đối thủ.

Những VĐV có thu nhập cao nhất thế giới hiện tại.

Xếp ngay sau Ronaldo là võ sĩ Canelo Alvarez (102 triệu bảng) và kình địch Lionel Messi (97 triệu bảng). Top 10 còn ghi nhận những tên tuổi như LeBron James và Karim Benzema. Đáng chú ý, báo cáo từ Sportico cho thấy danh sách top 100 năm nay hoàn toàn vắng bóng các vận động viên nữ.

Senegal vô địch CAN 2026 sau trận chung kết “có một không hai” với Morocco

Rạng sáng 19/1, Senegal đã chính thức lên ngôi vô địch Cúp bóng đá châu Phi (CAN) 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Morocco trong một trận cầu đầy rẫy những biến cố khó tin.

Senegal vô địch châu Phi sau loạt diễn biến kịch tính.

Kịch tính đẩy lên cao trào ở cuối hiệp hai khi HLV tuyển Senegal yêu cầu các học trò bỏ vào phòng thay đồ để phản đối quả phạt đền dành cho Morocco, khiến trận đấu gián đoạn gần 20 phút.

Sau khi trở lại, Brahim Diaz của Morocco đã bỏ lỡ cơ hội vàng trên chấm 11m ở phút 90+24 với cú Panenka hỏng ăn.

Bước vào hiệp phụ, Pape Gueye đã tỏa sáng rực rỡ ở phút 94 với cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm, ghi bàn thắng duy nhất mang về chức vô địch châu lục lần thứ hai trong ba giải đấu gần nhất cho “Sư tử Teranga”.

HS