Linh hoạt thích ứng, duy trì hoạt động tín dụng ổn định, thông suốt, hiệu quả

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bá Thước (NHCSXH Bá Thước) vẫn linh hoạt thích ứng, duy trì hoạt động tín dụng ổn định, thông suốt, hiệu quả. Qua đó khẳng định vai trò trụ cột, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn.

Nhiều hộ dân xã Thiết Ống được vay vốn chính sách phát triển kinh tế.

Với hộ dân nghèo, khó khăn và các đối tượng chính sách, vốn tín dụng ưu đãi đã thật sự trở thành “chìa khóa” để họ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Chúng tôi cùng cán bộ NHCSXH Bá Thước đến thăm gia đình ông Cao Bá Dứng ở thôn Liên Thành, xã Thiết Ống khi ông bà đang tất bật thu cắt cỏ, dọn chuồng, cho trâu ăn. Được biết trước đây gia đình ông Dứng thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của địa phương, được NHCSXH Bá Thước tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng chương trình hộ nghèo đầu tư phát triển chăn nuôi. Nhờ sự “tiếp sức” của nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình ông đã có thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững. Đến năm 2025, gia đình ông Dứng lại tiếp tục được ngân hàng cho vay 100 triệu đồng chương trình hộ vừa thoát nghèo để mở rộng chăn nuôi, mua thêm 5 con trâu, trồng rừng, mỗi năm thu nhập hơn 200 triệu đồng. “Tất cả nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, giờ kinh tế gia đình tôi đã rất vững vàng”, ông Dứng khẳng định.

Câu chuyện về sự vươn lên của gia đình ông Cao Bá Dứng chỉ là một trong số hàng nghìn trường hợp đã và đang hưởng lợi từ nguồn vốn tín dụng từ NHCSXH Bá Thước. Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ hỗ trợ về kinh tế mà còn giúp người dân thêm tự tin, mạnh dạn đầu tư, thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Cùng ở thôn Liên Thành, xã Thiết Ống, gia đình ông Phạm Văn Dương cũng đã xây dựng nên cơ nghiệp vững vàng cho gia đình. Ông Dương cho biết: “Tôi may mắn được NHCSXH Bá Thước tạo điều kiện cho vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn cho vay hộ nghèo nên có cơ hội mở rộng sản xuất, phát triển chăn nuôi, trồng rừng, tạo thu nhập ổn định cho gia đình”.

Được biết, để chủ động thích nghi với việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, NHCSXH Bá Thước đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Lãnh đạo và cán bộ ngân hàng trực tiếp về cơ sở, làm việc với UBND các xã mới, các hội, đoàn thể nhận ủy thác và tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn. Mục tiêu trọng tâm là rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống mạng lưới, kiện toàn, sắp xếp lại các tổ tiết kiệm và vay vốn để đồng bộ với mô hình hành chính mới, không để gián đoạn dòng vốn hay bỏ sót đối tượng thụ hưởng chính sách. Cùng với đó là sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nhận ủy thác với NHCSXH quản lý 283 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nhờ sự tham gia và giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong sử dụng nguồn lực của Nhà nước cho mục tiêu giảm nghèo của các tổ chức chính trị - xã hội, đã góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách và thực hiện mục tiêu giảm nghèo, ổn định xã hội.

Giám đốc NHCSXH Bá Thước Phạm Văn Tuấn cho biết: “Việc tăng cường đi cơ sở đã tạo sự phối hợp hiệu quả giữa ngân hàng và địa phương trong việc giải ngân, thu hồi vốn vay, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích. Ngân hàng luôn nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện rất lớn từ cấp ủy, chính quyền các xã. Nhờ đó, toàn bộ các điểm giao dịch xã trước đây vẫn được giữ nguyên. Đây là yếu tố then chốt, giúp bảo đảm các phiên giao dịch hàng tháng diễn ra đúng thời gian, quy định, tạo điều kiện thuận tiện nhất để người dân tiếp cận vốn vay và dịch vụ ngân hàng. Ngoài ra, sau khi sáp nhập, một số nhân sự phụ trách công tác ủy thác tại các hội, đoàn thể cũng như các tổ tiết kiệm và vay vốn có sự thay đổi nên ngân hàng đã tổ chức tập huấn lại, nâng cao kỹ năng cho các hội đoàn thể, tổ trưởng để đáp ứng yêu cầu mới”.

Chính nhờ những giải pháp đồng bộ và quyết liệt đó, đến nay nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn không chỉ được duy trì mà còn tiếp tục tăng trưởng, chất lượng tín dụng được giữ vững. Tính đến cuối tháng 12/2025, NHCSXH Bá Thước quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn các xã: Bá Thước, Cổ Lũng, Thiết Ống, Văn Nho, Điền Quang, Điền Lư, Quý Lương, Cổ Lũng, Pù Luông; tổng dư nợ của ngân hàng đạt 786,3 tỷ đồng với gần 11.000 hộ vay. Đáng chú ý, chất lượng tín dụng được giữ vững, nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm tỷ lệ 0,07% trên tổng dư nợ. Đa phần người dân có ý thức làm ăn, trả nợ, lãi đúng hạn.

Để nâng cao hiệu quả nguồn vốn chính sách, NHCSXH Bá Thước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, hội đoàn thể tăng cường truyền thông chính sách tín dụng ưu đãi; rà soát nhu cầu vay vốn của các nhóm đối tượng mới phát sinh sau sáp nhập; nâng cao năng lực cho đội ngũ tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hồ sơ và giám sát nguồn vốn chặt chẽ, minh bạch. Với phương châm “gần dân, sát dân”, tín dụng chính sách đang tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột an sinh xã hội, góp phần thiết thực vào công cuộc giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế địa phương.

Bài và ảnh: Đức Thanh