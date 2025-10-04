Liên minh châu Âu hạn chế sử dụng hóa chất vĩnh cửu trong bọt chữa cháy

Trong bối cảnh vấn đề ô nhiễm hóa chất đang trở thành mối quan ngại toàn cầu, Liên minh châu Âu (EU) vừa chính thức thông qua biện pháp hạn chế việc sử dụng PFAS (chất per và polyfluoroalkyl) trong bọt chữa cháy theo Quy định REACH - bộ luật quan trọng về hóa chất.

Đây được xem là động thái mạnh mẽ, thể hiện cam kết bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sống của người dân châu Âu trước nguy cơ từ loại “hóa chất vĩnh cửu” này.

PFAS được biết đến với đặc tính bền vững, gần như không phân hủy trong tự nhiên, khiến chúng tích tụ lâu dài trong đất, nước và thậm chí trong cơ thể con người.

Trong nhiều thập kỷ, bọt chữa cháy chứa PFAS đã trở thành một trong những nguồn gây ô nhiễm lớn nhất tại châu Âu.

Theo ước tính, nếu không có quy định hạn chế, mỗi năm sẽ có thêm khoảng 470 tấn hóa chất loại này thải ra môi trường, gây tổn hại nghiêm trọng đến đất và nguồn nước.

Đáng chú ý, lực lượng cứu hỏa - những người trực tiếp tiếp xúc với bọt chữa cháy - cũng là nhóm chịu nhiều rủi ro về sức khỏe.

Quy định mới được xây dựng dựa trên các đánh giá khoa học của Cơ quan Hóa chất châu Âu (ECHA) và đã được Nghị viện cùng Hội đồng châu Âu thông qua sau quá trình xem xét chặt chẽ.

Biện pháp này sẽ chính thức có hiệu lực sau 20 ngày kể từ khi công bố trên Công báo chính thức, với lộ trình chuyển đổi kéo dài từ 12 tháng đến 10 năm tùy lĩnh vực. Các đơn vị sử dụng sẽ có đủ thời gian để thay thế dần bọt chữa cháy chứa PFAS bằng các giải pháp an toàn và hiệu quả hơn vốn đã có mặt trên thị trường.

Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược dài hạn của EU nhằm kiểm soát rủi ro từ PFAS, sau hơn 20 năm liên tục siết chặt quy định đối với nhóm hóa chất này.

Việc hạn chế sử dụng PFAS trong bọt chữa cháy không chỉ giúp giảm phát thải, bảo vệ nguồn nước sạch và đất đai mà còn góp phần đảm bảo môi trường làm việc an toàn hơn cho lực lượng cứu hỏa và cộng đồng.

Với động thái quyết liệt này, EU một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong trong nỗ lực toàn cầu chống ô nhiễm hóa chất.

Hạn chế PFAS trong bọt chữa cháy là một tín hiệu rõ ràng rằng con người và môi trường phải được đặt lên hàng đầu trong quá trình phát triển, đồng thời mở ra lộ trình để các quốc gia khác tham khảo và áp dụng những giải pháp bền vững hơn./.

Theo TTXVN