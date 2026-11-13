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LHQ cảnh báo vụ không kích bệnh viện tại Gaza đe dọa thỏa thuận ngừng bắn

Bích Hồng
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(Baothanhhoa.vn) - Liên hợp quốc (LHQ) bày tỏ quan ngại sâu sắc sau vụ không kích của Israel nhằm vào bệnh viện Nasser ở Dải Gaza khiến 6 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, trong khi Hội đồng Hòa bình kêu gọi triển khai ngay kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

LHQ cảnh báo vụ không kích bệnh viện tại Gaza đe dọa thỏa thuận ngừng bắn

Liên hợp quốc (LHQ) bày tỏ quan ngại sâu sắc sau vụ không kích của Israel nhằm vào bệnh viện Nasser ở Dải Gaza khiến 6 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, trong khi Hội đồng Hòa bình kêu gọi triển khai ngay kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

LHQ cảnh báo vụ không kích bệnh viện tại Gaza đe dọa thỏa thuận ngừng bắn

Trong tuyên bố đưa ra ngày 12/11, Hội đồng Hòa bình cho rằng vụ không kích của Israel gây tổn thất nhân mạng đáng tiếc, đồng thời cho rằng vụ việc cho thấy sự cần thiết phải triển khai ngay lập tức kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cơ quan này cáo buộc Hamas tiếp tục lợi dụng bệnh viện và các cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu cho mục đích quân sự, song không đưa ra bằng chứng cụ thể về việc bệnh viện Nasser được sử dụng cho hoạt động quân sự hoặc có liên quan đến mục tiêu của cuộc không kích.

Hội đồng Hòa bình kêu gọi Israel và Hamas tuân thủ các cam kết trong Kế hoạch Hòa bình Toàn diện, bao gồm bảo vệ dân thường, duy trì lệnh ngừng bắn và thúc đẩy phi quân sự hóa Dải Gaza. Cơ quan này cũng yêu cầu các bên trao đủ thẩm quyền và điều kiện hoạt động để Hội đồng triển khai khuôn khổ hòa bình đã đề xuất.

Đáng chú ý, tuyên bố lên án Hamas nhưng không trực tiếp lên án Israel về vụ tấn công bệnh viện.

Trong khi đó, LHQ bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ không kích và những tác động đối với tình hình nhân đạo cũng như thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Điều phối viên đặc biệt lâm thời của LHQ về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Ramiz Alakbarov, cảnh báo tình trạng bạo lực kéo dài và các hoạt động quân sự gia tăng đang làm trầm trọng thêm những khó khăn của người Palestine, đồng thời đe dọa thỏa thuận ngừng bắn vốn ngày càng mong manh.

Liên hợp quốc cho biết vụ không kích khiến 6 người thiệt mạng, 27 người bị thương và gây hư hại nghiêm trọng cho bệnh viện Nasser. Cơ quan này tiếp tục kêu gọi bảo đảm hoạt động tiếp cận nhân đạo nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở, đặc biệt là việc cung cấp vật liệu làm nơi trú ẩn lâu dài và hàng cứu trợ mùa Đông khi thời tiết lạnh đang đến gần.

Bích Hồng

Từ khóa:

#Hòa bình #Bệnh viện #Tổng thống mỹ donald trump #thỏa thuận ngừng bắn #Dải Gaza #Nhiều người bị thương #Israel #Triển khai #Liên hợp quốc

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