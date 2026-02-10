Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam thăm, tặng quà Tết các địa phương tại Thanh Hóa

Lê Hoà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 10/2, đồng chí Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và đoàn công tác đã thăm, chúc tết cán bộ, người lao động Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa và kiểm tra tình hình sản xuất, tặng quà mộ số thành viên HTX có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam thăm, tặng quà Tết các địa phương tại Thanh Hóa

Nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 10/2, đồng chí Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và đoàn công tác đã thăm, chúc tết cán bộ, người lao động Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa và kiểm tra tình hình sản xuất, tặng quà mộ số thành viên HTX có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam thăm, tặng quà Tết các địa phương tại Thanh Hóa

Đồng chí Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tặng quà thành viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thiệu Trung.

Đoàn công tác của Liên minh HTX Việt Nam đã đến thăm HTX Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng, xã Thiệu Hóa; Quỹ tín dụng Nhân dân Thiệu Viên và HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thiệu Đô, xã Thiệu Trung.

Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam thăm, tặng quà Tết các địa phương tại Thanh Hóa

Đoàn công tác của Liên minh HTX Việt Nam thăm, chúc tết Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam trao đổi, tìm hiểu tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống của cán bộ, thành viên và người lao động trong các HTX. Đồng thời, chúc toàn thể cán bộ, thành viên HTX năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, đón Tết Bính Ngọ 2026 vui vẻ, đầm ấm.

Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam thăm, tặng quà Tết các địa phương tại Thanh Hóa

Đoàn công tác thăm mô hình sản xuất công nghệ cao của HTX Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng, xã Thiệu Hóa.

Đồng chí mong muốn các HTX tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ; chủ động đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam thăm, tặng quà Tết các địa phương tại Thanh Hóa

Tặng quà thành viên có hoàn cảnh khó khăn tại HTX Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng.

Nhân dịp này, Liên minh HTX Việt Nam đã trao 50 suất quà cho 50 thành viên HTX có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam thăm, tặng quà Tết các địa phương tại Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Đinh Hồng Thái tặng quà thành viên có hoàn cảnh khó khăn tại HTX Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Đô, xã Thiệu Trung.

Đây là hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Liên minh HTX Việt Nam đối với Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa nói chung và thành viên các HTX trên địa bàn tỉnh nói riêng, góp phần thắt chặt mối liên kết, chung tay xây dựng kinh tế tập thể ngày càng phát triển bền vững.

Lê Hoà

Từ khóa:

#Htx #Liên minh #Việt nam #Hoàn cảnh khó khăn #Tặng quà #Chủ tịch #Xã Thiệu Hóa #Tết Bính Ngọ #Người lao động #thăm

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà nữ Anh hùng LLVTND và nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà nữ Anh hùng LLVTND và nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 10/2, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh đã đến thăm, tặng quà nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND) Ngô Thị Tuyển và gặp mặt, tặng quà 17 cán bộ nguyên lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ.
Bộ GD-ĐT yêu cầu bắt buộc dạy thực nghiệm tài liệu giáo dục địa phương

Bộ GD-ĐT yêu cầu bắt buộc dạy thực nghiệm tài liệu giáo dục địa phương

Giáo dục
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm thay thế Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh