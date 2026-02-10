Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam thăm, tặng quà Tết các địa phương tại Thanh Hóa

Nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 10/2, đồng chí Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và đoàn công tác đã thăm, chúc tết cán bộ, người lao động Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa và kiểm tra tình hình sản xuất, tặng quà mộ số thành viên HTX có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tặng quà thành viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thiệu Trung.

Đoàn công tác của Liên minh HTX Việt Nam đã đến thăm HTX Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng, xã Thiệu Hóa; Quỹ tín dụng Nhân dân Thiệu Viên và HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thiệu Đô, xã Thiệu Trung.

Đoàn công tác của Liên minh HTX Việt Nam thăm, chúc tết Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam trao đổi, tìm hiểu tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống của cán bộ, thành viên và người lao động trong các HTX. Đồng thời, chúc toàn thể cán bộ, thành viên HTX năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, đón Tết Bính Ngọ 2026 vui vẻ, đầm ấm.

Đoàn công tác thăm mô hình sản xuất công nghệ cao của HTX Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng, xã Thiệu Hóa.

Đồng chí mong muốn các HTX tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ; chủ động đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Tặng quà thành viên có hoàn cảnh khó khăn tại HTX Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng.

Nhân dịp này, Liên minh HTX Việt Nam đã trao 50 suất quà cho 50 thành viên HTX có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Đinh Hồng Thái tặng quà thành viên có hoàn cảnh khó khăn tại HTX Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Đô, xã Thiệu Trung.

Đây là hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Liên minh HTX Việt Nam đối với Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa nói chung và thành viên các HTX trên địa bàn tỉnh nói riêng, góp phần thắt chặt mối liên kết, chung tay xây dựng kinh tế tập thể ngày càng phát triển bền vững.

Lê Hoà