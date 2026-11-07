Lắng nghe để hiểu nông dân, gần nông dân để đồng hành

Sáng 7/11, Hội Nông dân phường Hàm Rồng tổ chức hội nghị “Lắng nghe nông dân nói” và ra mắt mô hình điểm “Ứng dụng công nghệ số trong bảo quản nông sản bằng nhà lạnh”.

Toàn cảnh hội nghị.

Với chủ đề “Lắng nghe để hiểu nông dân, gần nông dân để đồng hành”, hội nghị là diễn đàn để các đại biểu, hội viên nông dân trao đổi, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Thông qua hội nghị, Hội Nông dân phường kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở, tăng cường đối thoại, đồng hành cùng hội viên nông dân; tiếp nhận các ý kiến, phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Hội nghị cũng hướng dẫn hội viên sử dụng các kênh thông tin như Zalo, Facebook để phản ánh tình hình, gửi ý kiến, kiến nghị, góp phần nâng cao hiệu quả tương tác giữa tổ chức Hội với hội viên, nông dân.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và phường Hàm Rồng trao quyết định cho Tổ quản lý mô hình điểm “Ứng dụng công nghệ số trong bảo quản nông sản bằng nhà lạnh”.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Nông dân phường Hàm Rồng tổ chức ra mắt mô hình điểm “Ứng dụng công nghệ số trong bảo quản nông sản bằng nhà lạnh”.

Theo phương án, mô hình đầu tư 2 nhà lạnh, mỗi nhà có diện tích khoảng 25m2, công suất bảo quản 10 tấn/lần, được trang bị hệ thống làm lạnh, giá kệ, thiết bị giám sát và quản lý dữ liệu. Giai đoạn đầu từ tháng 10 đến tháng 12/2026, dự kiến có từ 2 đến 5 hộ tham gia, lựa chọn 2 đến 3 nhóm sản phẩm nông sản phù hợp với điều kiện bảo quản lạnh. Đồng thời, công bố quyết định thành lập mô hình, tổ quản lý và thông qua quy chế hoạt động.

Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, bảo quản nông sản, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Hoàng Lan