Lan tỏa những giá trị tích cực

Công tác tuyên truyền luôn được coi là nhiệm vụ cốt yếu, là vũ khí sắc bén, giữ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Xác định rõ vai trò quan trọng ấy, xã Hoằng Hóa đã kết hợp nhuần nhuyễn nhiều hình thức tuyên truyền, trong đó đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tạo dấu ấn nổi bật trong thực hiện.

Xã Hoằng Hóa đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan trong các dịp lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh.

Hoằng Hóa là xã được kế thừa các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất, hạ tầng khang trang của huyện Hoằng Hóa cũ, rất thuận lợi cho công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước. Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, vì vậy Ban Xây dựng Đảng đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy để ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, cổ động trực quan, phát thanh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, cuộc thi..., trong đó cổ động trực quan là hình thức tuyên truyền được xã xác định là gần dân nhất.

Từ khi sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hoằng Hóa đã tổ chức tuyên truyền nhiều sự kiện lớn như: Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội; kỷ niệm 80 năm Hoằng Hóa khởi nghĩa giành chính quyền, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng... Tùy theo kế hoạch tuyên truyền của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Ban Xây dựng Đảng hướng dẫn tuyên truyền cụ thể đối với từng sự kiện về hình thức tuyên truyền và nội dung các pano, áp phích, khẩu hiệu theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Trong quá trình thực hiện, Ban Xây dựng Đảng thường xuyên phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội hướng dẫn cơ sở thực hiện nghiêm túc việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc; lựa chọn vị trí, thiết kế ma két các câu khẩu hiệu tuyên truyền. Đồng thời, phân công cán bộ tăng cường kiểm tra, rà soát, nhắc nhở việc tuyên truyền trực quan tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng; thay mới việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu đã cũ, bạc màu hoặc treo sai vị trí quy định; không để xảy ra sai sót về nội dung thông tin, hình ảnh, kích cỡ, màu sắc, làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền và làm mất mỹ quan, mất an toàn giao thông, gây dư luận không tốt trong Nhân dân.

Trong năm 2025, Ban Xây dựng Đảng đã chỉ đạo, hướng dẫn thay thế và làm mới 290 pano, 435 băng rôn, 1.706 hồng kỳ; xây dựng 145 bản tin, phát hơn 400 lượt trên hệ thống truyền thanh xã, đăng tải gần 700 bài trên Cổng thông tin điện tử và các trang mạng xã hội..., phản ánh kịp thời, toàn diện các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã. Trong các dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đều trưng bày các hình ảnh của địa phương, của các tổ chức hội qua các thời kỳ. Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã cũng tích cực truyên truyền trên các trang mạng xã hội như youtube, facebook, zalo... với hình ảnh, chữ viết được thiết kế sáng tạo, linh hoạt, góp phần rất lớn trong công tác tuyên truyền, đưa thông tin toàn diện đến với người dân.

Bên cạnh đó, xã Hoằng Hóa được thừa hưởng bảng đèn led tại trung tâm ngã tư Gòng với kích thước lớn, thường xuyên đăng tải các hình ảnh nổi bật, sinh động, các câu khẩu hiệu nhằm cổ vũ, tạo không khí thi đua lao động sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự và mang tính giáo dục sâu sắc. Ngoài ra, trên địa bàn xã hiện có hơn 1.000m2 tranh tường cổ động trên các tuyến đường, vừa đảm bảo mỹ quan vừa có tác dụng tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền nếp sống văn hóa mới. Tại các thôn, tiểu khu và các cơ quan, đơn vị, công tác tuyên truyền cổ động trực quan như treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, treo băng rôn, khẩu hiệu hoặc chạy bảng điện tử tại cổng các công trình, trên các tuyến đường cũng được thực hiện đúng quy định. Đặc biệt, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những lồng hồng kỳ xen lẫn những chậu hoa tươi thắm, những tấm pano lớn và hệ thống đèn trang trí đã làm các tuyến đường càng trở nên rực rỡ.

Năm 2026 tiếp tục là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, nhất là cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Để hoàn thành tốt sứ mệnh “đi trước mở đường”, Ban Xây dựng Đảng xã Hoằng Hóa đã xây dựng kế hoạch để đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, kết hợp các phương pháp truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm sự hài hòa về nội dung, hình thức và giá trị thẩm mỹ, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Tố Phương