Lần đầu tiên game E-sports Audition được đưa thi đấu chính thức tại SEA Games.

Lần đầu tiên trong lịch sử, game vũ đạo-âm nhạc E-sports Audition (E-ballet) được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức của SEA Games. Việt Nam sẽ có đại diện tham gia sân chơi này, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Đội tuyển gồm 6 vận động viên trẻ chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 33, hướng tới mục tiêu huy chương và khẳng định vị thế trên bản đồ E-sports Đông Nam Á. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 28/11, tại buổi lễ ra mắt đội tuyển, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đánh giá cao những thành tích mà E-sports đạt được trong thời gian qua tại các đấu trường quốc tế và bày tỏ sự tin tưởng các vận động viên sẽ thi đấu hết mình, mang lại thành tích cho Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Ông Việt bày tỏ mong muốn tại SEA Games 33 lần này, Audition nỗ lực, thi đấu ngày càng chuyên nghiệp góp vào thành tích chung của đoàn Thể thao Việt Nam. Mỗi vận động viên sẽ trở thành một đại sứ, lan tỏa, quảng bá vẻ đẹp của văn hóa, con người Việt Nam ra quốc tế.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát biểu tại lễ ra mắt đội tuyển. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại SEA Games 33, đội tuyển Esports Audition Việt Nam sẽ tranh tài ở ba nội dung: Cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội nam-nữ phối hợp, thi đấu với các đối thủ từ Thái Lan, Lào và Philippines.

Đặc biệt hơn đó là bộ trang phục ingame thi đấu dành riêng cho đội tuyển tại SEA Games 33 lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống: Nam mặc áo tấc, nữ diện áo yếm và áo tứ thân cách điệu, tông màu hồng-xanh chủ đạo từ hoa sen Việt Nam.

Theo ông Đỗ Anh Tú, Giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, năm 2026, đơn vị này sẽ tiếp tục nâng cấp nội dung, âm nhạc, thời trang mang đậm bản sắc Việt Nam; từng bước đưa Audition trở thành bộ môn thành tích cao mang huy chương quốc tế cho Việt Nam.

Trang phục trong game lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống. (Ảnh: PV/Vietnam+)

VTC cũng sẽ hợp tác với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam xây dựng và phát triển hệ thống kênh Thể thao Việt Nam trên nền tảng số. Giai đoạn trước mắt, kênh sẽ tập trung quảng bá các hoạt động và thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan từ ngày 9-20/12./.

Theo TTXVN