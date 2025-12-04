Lần đầu công bố danh sách tên miền .vn hết hạn được giải phóng theo thời gian thực

Từ ngày 01/12/2025, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC - Bộ Khoa học và Công nghệ) chính thức công bố danh sách tên miền .vn hết hạn được giải phóng về trạng thái tự do.

Trên trang tenmien.vn, danh sách tên miền hủy được hiển thị dưới dạng bảng tra cứu trực quan. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đây là lần đầu tiên dữ liệu này được mở theo thời gian thực (real-time), cho phép mọi tổ chức, cá nhân chủ động theo dõi và tái đăng ký các tên miền vừa kết thúc vòng đời, còn giá trị và có tiềm năng sử dụng (gọi tắt là tên miền tái sinh).

Đây là bước tiến quan trọng trong quản lý tài nguyên Internet quốc gia, giúp nâng cao hiệu quả tái khai thác, hạn chế lãng phí, giảm rủi ro đầu cơ.

Theo VNNIC, mỗi ngày có khoảng 500 tên miền .vn bị hủy, trở thành nguồn tài nguyên số quay lại trạng thái tự do. Đây là tập dữ liệu mở có giá trị lớn, giúp doanh nghiệp, nhà đăng ký và cộng đồng sáng tạo nội dung dễ dàng tìm kiếm các tên miền đẹp, tên miền có lịch sử nhận diện cao, phục vụ xây dựng thương hiệu, phát triển nền tảng số và triển khai các mô hình kinh tế số.

Trước thời điểm này, thị trường chưa có một nguồn dữ liệu chính thống, tập trung và cập nhật tức thời về nhóm tên miền bị hủy, dẫn đến hạn chế trong tái khai thác tài nguyên cũng như thiếu nguồn thông tin chính thống cho cộng đồng tiếp cận.

Ông Nguyễn Trường Giang - Quyền Giám đốc VNNIC cho biết: "Việc công bố công khai danh sách tên miền vừa bị hủy là một nhiệm vụ chiến lược của VNNIC trong giai đoạn 2024-2026, nhằm mở rộng dữ liệu, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng tài nguyên Internet và tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp, cộng đồng công nghệ tiếp cận thông tin một cách chủ động. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái dịch vụ số xung quanh tài nguyên tên miền .vn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số."

Trên trang tenmien.vn , danh sách tên miền hủy được hiển thị dưới dạng bảng tra cứu trực quan, với hai nhóm dữ liệu chính: (1) tên miền được giải phóng trong ngày và (2) tên miền được giải phóng trong 30 ngày gần nhất.

Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và sắp xếp theo nhu cầu thông qua các trường thông tin: Tên miền (sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái), tuổi đời tên miền (sắp xếp tăng/giảm), ngày thu hồi và "Đăng ký."

Nút này liên kết trực tiếp đến trang lựa chọn Nhà đăng ký tại địa chỉ https://tenmien.vn/danh-sach-ten-mien-tu-do/dang-ky, cho phép người dùng xem đầy đủ danh sách Nhà đăng ký được VNNIC công nhận và chuyển tiếp đến trang đăng ký của Nhà đăng ký để hoàn tất thủ tục nhanh chóng, chính thống.

Theo đại diện VNNIC, danh sách tên miền giải phóng mở ra một phân khúc tài nguyên giá trị cao, tạo lợi thế rõ rệt cho nhiều nhóm người dùng trên môi trường số.

Đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, việc tiếp cận danh sách này giúp họ dễ dàng lựa chọn các tên miền ngắn, dễ nhớ và phù hợp với thương hiệu. Nhiều tên miền từng có lịch sử hoạt động mang sẵn mức độ nhận diện nhất định, giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian xây dựng hiện diện số và tối ưu chiến lược marketing trực tuyến.

Với cộng đồng SEO và digital marketing, các tên miền có tuổi đời lâu và chỉ số SEO tốt mang lại lợi thế lớn trong việc triển khai chiến dịch tối ưu hóa tìm kiếm, xây dựng hệ thống website vệ tinh (PBN) và rút ngắn quá trình gây dựng độ tin cậy cho tên miền mới.

Đối với các Nhà đăng ký, nguồn dữ liệu cập nhật theo thời gian thực giúp họ chủ động hỗ trợ khách hàng nắm bắt kịp thời các tên miền vừa hủy, qua đó nâng cao chất lượng tư vấn, mở rộng dịch vụ và tạo thêm nhiều cơ hội tăng trưởng trên thị trường. VNNIC đồng thời khuyến khích các Nhà đăng ký phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm khai thác hiệu quả hơn giá trị của tên miền .vn./.

Theo TTXVN