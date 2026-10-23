Làm rõ thực tiễn liên kết và chuyển đổi số trong phát triển du lịch ở Thanh Hóa

Sáng 23/10, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học thực tiễn liên kết và chuyển đổi số trong phát triển du lịch ở Thanh Hóa hiện nay.

Các đại biểu dự hội thảo.

Thanh Hóa là địa phương có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch biển, du lịch văn hóa - lịch sử, sinh thái, cộng đồng, nghỉ dưỡng và các loại hình du lịch khác.

Trong thời gian qua, hoạt động hợp tác, liên kết quảng bá, xúc tiến với các địa phương trong vùng và những thị trường khách lớn đã được quan tâm; sự kết nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong bồi dưỡng nguồn nhân lực được tăng cường; việc cung cấp thông tin du lịch trên môi trường số được đẩy mạnh, góp phần rất lớn vào sự phát triển của du lịch xứ Thanh.

TS. Thịnh Văn Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn phát triển du lịch của tỉnh vẫn đặt ra những vấn đề cần giải quyết như: Khả năng thu hút khách lưu trú dài ngày còn hạn chế; tính mùa vụ còn khá rõ; sự liên kết giữa các khu, điểm du lịch, giữa du lịch với các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, văn hóa, giao thông và giữa Thanh Hóa với các địa phương khác chưa hình thành rõ nét; việc thực hiện chuyển đổi số tại một số khu, điểm du lịch chưa đồng bộ.

Đại biểu tham luận tại hội thảo.

Để chuyển tiềm năng thành những sản phẩm du lịch có chất lượng và nâng cao hiệu quả liên kết, chuyển đổi số trong phát triển du lịch; tham luận tại hội thảo, đại diện cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các khu, điểm du lịch, cán bộ chuyên môn và các doanh nghiệp của các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận; chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu thực tiễn đối với liên kết, chuyển đổi số trong phát triển du lịch.

Đại biểu tham luận tại hội thảo.

Cùng với đánh giá thực trạng liên kết và chuyển đổi số trong phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ vai trò của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội du lịch, các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong thực hiện liên kết và chuyển đổi số.

Thông qua hội thảo, nhiều giải pháp được đề xuất để nâng cao hiệu quả thực hiện liên kết và chuyển đổi số trong phát triển du lịch của Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030.

Những tham luận và ý kiến trao đổi tại hội thảo là nguồn tư liệu quan trọng để nhóm nghiên cứu Trường Chính trị tỉnh hoàn thiện các sản phẩm của chương trình tổng kết thực tiễn và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả liên kết, chuyển đổi số trong phát triển du lịch ở Thanh Hóa.

Tố Phương