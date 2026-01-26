Kỳ vọng từ những chuyến đi biển cuối năm

Cuối năm, gió lạnh hơn nhưng không làm giảm đi không khí lao động của người dân vùng biển. Bởi họ không chỉ háo hức hoàn thành những công việc dở dang để đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, mà còn chộn rộn chuẩn bị cho những chuyến vươn khơi cuối cùng của năm. Đây không chỉ là hành trình mưu sinh, mà còn chở theo bao niềm hy vọng về một cái tết đủ đầy, sung túc.

Ngư dân xã Tiên Trang chuẩn bị cho chuyến ra khơi cuối năm.

Tại Cảng cá Hải Châu, phường Ngọc Sơn, nhiều ngư dân địa phương tất bật chuẩn bị ra khơi khai thác thủy sản. Dự kiến, sau chuyến đi này, các thuyền viên sẽ trở về đất liền đón tết.

Ông Lê Văn Chiến ở thôn Tân, xã Tiên Trang - chủ tàu TH-92665 TS, chia sẻ: “Những ngày này, bà con ngư dân thu xếp để đi những chuyến biển cuối cùng của năm. Với ngư dân, mỗi chuyến đi biển là cơ hội để tăng thu nhập cho chủ tàu và các bạn thuyền, nên thời tiết thuận lợi, sẵn sàng các điều kiện cần thiết là chúng tôi vươn khơi".

Được biết, tàu của ông Chiến có chiều dài 24m, chuyên khai thác ngư trường Vịnh Bắc bộ, vừa cập bến cách đây vài ngày sau gần 1 tháng lênh đênh trên biển. Để thực hiện những chuyến vươn khơi cuối cùng của năm, ông Chiến sẽ rút ngắn thời gian khai thác xuống 5 - 7 ngày/chuyến và điều chỉnh hải trình để chuyến cuối cùng kịp trở về đất liền vào những ngày cận tết. Cùng với cộng đồng ngư dân địa phương, mỗi chuyến vươn khơi của tàu TH-92665 TS, ông Lê Văn Chiến chuẩn bị đầy đủ ngư lưới cụ, vật tư và thủ tục cần thiết để xuất bến. Trong mỗi chuyến khai thác các thuyền viên đều chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) nhằm xây dựng nghề có trách nhiệm, phát triển bền vững.

Tại các cảng cá Hòa Lộc, Lạch Bạng, Lạch Hới, không khí chuẩn bị cho những chuyến biển cuối năm đang diễn ra tất bật. Tiếng máy nổ giòn giã xen lẫn tiếng gọi nhau í ới của các ngư dân chuẩn bị nhu yếu phẩm, đá lạnh và ngư lưới cụ. Ánh mắt ai nấy đều lấp lánh một niềm tin ra khơi và trở về với một khoang thuyền đầy ắp cá tôm để đón tết.

Ông Phạm Gia Thương, chủ tàu TH-91856 TS cũng tất bật chuẩn bị để vươn khơi. Tuy nhiên, với tàu 800CV sử dụng 10 - 12 lao động, gia đình ông khó tìm kiếm bạn thuyền và cũng phải chuẩn bị nhiều nhu yếu phẩm, vật tư hơn. Ông Thương cho biết: “Với tàu công suất lớn, đánh bắt lưới chụp ở ngư trường Vịnh Bắc bộ, chúng tôi thường chuẩn bị kỹ càng cho chuyến vươn khơi cuối cùng của năm. Bởi đây là thời điểm khí hậu lạnh, khắc nghiệt, lao động trên biển sẽ nguy hiểm, vất vả hơn. Song thời điểm này lại có nhiều loại hải sản giá trị kinh tế cao. Dự kiến chuyến khai thác lần này của chúng tôi sẽ kéo dài khoảng 20 ngày, trở về sát tết để các thuyền viên sum họp với gia đình”.

Nghề biển vốn nhọc nhằn và những chuyến đi cuối năm lại càng mang nhiều nỗi niềm hơn cả. Giữa sóng nước mênh mông, những người con của biển vẫn can trường bám trụ, bởi vươn khơi ngày nay không còn là nhiệm vụ mưu sinh mà còn làm nhiệm vụ khẳng định chủ quyền của quốc gia trên biển. Mỗi mẻ lưới kéo lên trong những ngày này không chỉ có vị mặn của muối, mà còn có cả vị ngọt của sự sum vầy đang đến gần.

Ông Lê Văn Hân, cán bộ phụ trách Cảng cá Lạch Hới, phường Sầm Sơn, cho biết: "Lý do các tàu cá đồng loạt ra khơi vào những ngày này vì đang là mùa tôm cá hội tụ trên biển theo chu kỳ. Bên cạnh đó còn mang ý nghĩa tâm linh, liên quan tới những chuyến đi biển năm sau. Trước khi ra khơi bà con chuẩn bị rất chu đáo để hy vọng chuyến ra khơi cuối năm mang nhiều may mắn cho công việc của năm tiếp theo”.

Được biết, để thuận lợi cho những chuyến vươn khơi cuối năm của ngư dân, Ban Quản lý Cảng cá và Đăng kiểm tàu cá Thanh Hóa đã phân công cán bộ trực 24/24h hỗ trợ ngư dân thủ tục hành chính vươn khơi theo quy định. Đồng thời, thường xuyên giám sát, nhắc nhở chủ tàu, thuyền trưởng về việc chấp hành các quy định chống khai thác IUU khi hoạt động trên biển như mở thiết bị giám sát hành trình VMS, đánh bắt đúng vùng quy định, thực hiện đăng ký xuất- nhập cảng...

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 6.214 phương tiện chuyên khai thác trên biển. Từ đầu năm 2026 đến nay, các phương tiện đã khai thác được hơn 2.800 tấn hải sản. Những chuyến đi biển trong ngày cuối năm của ngư dân không chỉ mang theo sự chắt chiu của cả một năm nhọc nhằn, là niềm hy vọng về “khoang đầy, cá nặng” để cái tết của gia đình thêm phần trọn vẹn; đồng thời góp phần xây dựng ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm để cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU.

Bài và ảnh: Lê Thanh