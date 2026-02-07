Kỳ vọng bứt phá du lịch văn hóa, lịch sử - tâm linh

Bước vào năm 2026, du lịch Thanh Hóa đặt nhiều kỳ vọng vào sự bứt phá của loại hình du lịch văn hóa, lịch sử - tâm linh - lĩnh vực vốn được xem là “trầm tích” trong bức tranh du lịch của tỉnh.

Di tích Phủ Na (xã Xuân Xu) thu hút đông đảo Nhân dân và du khách mỗi dịp tết đến, xuân về.

Hệ thống di sản văn hóa, lịch sử và tâm linh phong phú đã tạo cho xứ Thanh lợi thế đặc biệt trong phát triển du lịch văn hóa, lịch sử - tâm linh - loại hình du lịch mang tính bền vững, ít chịu tác động của mùa vụ và ngày càng được du khách quan tâm.

Những điểm đến như Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, Di sản văn hóa Thành Nhà Hồ, Khu Di tích lịch sử đền Bà Triệu, đền Độc Cước, đền Nưa - Am Tiên, đền Sòng Sơn, Phủ Na, đền Cửa Đạt... từ lâu đã trở thành không gian văn hóa tâm linh quen thuộc của người dân và du khách mỗi dịp tết đến, xuân về. Mỗi di tích là một câu chuyện lịch sử, một giá trị văn hóa riêng, góp phần tạo nên sự độc đáo cho du lịch Thanh Hóa.

Chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026, trong bối cảnh nhu cầu du lịch trải nghiệm, du lịch gắn với giá trị tinh thần ngày càng gia tăng, tỉnh xác định du lịch văn hóa, lịch sử - tâm linh là một trong những sản phẩm chủ đạo. Các địa phương, đơn vị quản lý di tích đã chủ động xây dựng kế hoạch đón khách và tổ chức các hoạt động trải nghiệm đặc sắc, nhất là trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - thời gian cao điểm của du lịch tâm linh. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh du lịch được đặt lên hàng đầu, nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp, an toàn cho du khách.

Tại khu vực phường Sầm Sơn, khu danh thắng núi Trường Lệ, đền Độc Cước, hòn Trống Mái, đền Cô Tiên và đền thờ Tô Hiến Thành là những điểm đến hấp dẫn không thể bỏ lỡ trong hành trình “lên rừng, xuống biển” đầu xuân của người dân, du khách. Phó Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn Lê Trung Thành, cho biết: “Những năm gần đây, lượng du khách đến với đền Độc Cước ngày càng tăng, riêng dịp đầu năm mới các điểm di tích trên địa bàn phường đón tới 10.000 lượt khách. Năm nay, cùng với việc chuẩn bị các điều kiện đón khách, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch, đồng thời vận động một số hộ không thu tiền gửi xe của người dân, du khách khi đến đây dâng hương, chiêm bái”.

Các di tích trên địa bàn phường Sầm Sơn bố trí điểm check-in phục vụ du khách khi đến dâng hương, vãn cảnh.

Cùng với các điểm du lịch tâm linh truyền thống, phường Sầm Sơn đang từng bước làm mới sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử thông qua việc kết nối di tích với du lịch nghỉ dưỡng biển. Nhiều tuyến tham quan được xây dựng theo hướng gắn di sản với làng nghề, ẩm thực, nghỉ dưỡng, tạo nên hành trình trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Trong hệ thống di sản của tỉnh, Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hành trình khám phá xứ Thanh. Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Trịnh Hữu Anh, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại di sản Thành Nhà Hồ sẽ tổ chức một số sự kiện trải nghiệm văn hóa- lịch sử phục vụ du khách như: Tái hiện không gian tết xưa với chủ đề “Tết xưa Thành cổ”; trưng bày hoa xuân, cây cảnh với chủ đề “Hoa xuân cố đô”; các chương trình giáo dục di sản: tái hiện lễ thượng nêu tết xưa, thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo trong Hoàng cung... Cùng với đó, tại các điểm đến như Lam Kinh, đền Nưa - Am Tiên, đền Bà Triệu cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn như lễ hội thư pháp, lễ hội mùa xuân, trưng bày triển lãm ảnh... Đặc biệt, ban quản lý sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu di sản, nâng cao chất lượng thuyết minh tại tất cả các di tích, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Thực tế cho thấy, việc ứng dụng công nghệ trong quảng bá, giới thiệu di sản đang mở ra hướng đi mới cho du lịch văn hóa, lịch sử - tâm linh của tỉnh. Các hình thức thuyết minh tự động, số hóa tư liệu, xây dựng clip, hình ảnh 3D giúp du khách tiếp cận di tích một cách sinh động, trực quan hơn, đặc biệt phù hợp với giới trẻ và khách quốc tế. Đây cũng là cách để “kể câu chuyện di sản” bằng ngôn ngữ hiện đại, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Năm mới đang mở ra nhiều cơ hội và kỳ vọng. Từ nền tảng di sản quý giá, cùng sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và các đơn vị quản lý di tích, du lịch văn hóa lịch sử - tâm linh xứ Thanh được kỳ vọng sẽ có bước bứt phá rõ nét trong năm 2026. Không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch, loại hình này còn đóng vai trò quan trọng trong gìn giữ, lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, hun đúc niềm tự hào về vùng đất, con người xứ Thanh, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển du lịch lâu dài trong những năm tiếp theo.

Bài và ảnh: Hoài Anh