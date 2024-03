Hơn 520 doanh nghiệp đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2024

Ngành hàng có số doanh nghiệp đạt đủ tỷ lệ bình chọn cao nhất là ngành thực phẩm khô, đồ ăn liền; tiếp theo có thể kể đến ngành nước chấm, gia vị...; thấp nhất là ngành dụng cụ làm đẹp.

Sản xuất sản phẩm lạp xưởng tại Công ty Vissan. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Ngày 7/3, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao chính thức công bố danh sách 529 doanh nghiệp đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn năm 2024.

Trong danh sách doanh nghiệp được bình chọn, có 32 doanh nghiệp đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 28 năm liên tiếp, cũng là 28 năm chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao được tổ chức. Đồng thời, danh sách năm nay có 16 doanh nghiệp lần đầu được bình chọn đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao.

Mặt khác, trong mạng lưới 4 tỉnh, thành thuộc Mạng lưới liên kết ABCD Mekong (An Giang-Bến Tre-Cần Thơ-Đồng Tháp), An Giang là địa phương có số doanh nghiệp đạt hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn nhiều nhất với 15 doanh nghiệp. Các tỉnh, thành còn lại là Cần Thơ và Đồng Tháp mỗi địa phương 13 doanh nghiệp, Bến Tre có 7 doanh nghiệp.

Điển hình, có thể kể tên nhiều doanh nghiệp đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn năm 2024 như Công ty Cổ phần bánh kẹo Á Châu (ABC Bakery), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên chế biến thực phẩm Thọ Phát, Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long, Công ty Cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản Vissan, Công ty Cổ phần thực phẩm CHOLIMEX, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty Trách nhiệm hữu hạn nệm Vạn Thành, Công ty Trách nhiệm hữu hạn may thuê giày An Phước, Công ty Cổ phần hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo, Công ty Cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn...

Ông Vũ Văn Phượng, đại diện Ban tổ chức cuộc khảo sát điều tra bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2024, cho hay cuộc khảo sát năm nay tập trung cả 2 đối tượng, gồm phỏng vấn trực tiếp người tiêu dùng và nhà bán lẻ, bên cạnh là khảo sát trực tuyến như thường niên. Kết quả ghi nhận của cuộc khảo sát có hơn 70.000 lượt bình chọn bằng cả 2 hình thức cho doanh nghiệp.

Tiếp theo Ban tổ chức tiến hành kiểm tra, xác minh, đối chiếu qua bước tiếp nhận hồ sơ minh bạch của doanh nghiệp và gửi thư đến cơ quan chức năng quản lý kinh tế tại địa phương liên quan. Trên cơ sở này, Ban tổ chức ghi nhận thông tin chính thức về tình hình tuân thủ pháp luật kinh doanh của doanh nghiệp.

Cụ thể, năm nay Ban tổ chức nhận được nhiều phản hồi tích cực từ sở, ngành địa phương như Trà Vinh, Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh... về việc thực hiện tốt quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; trong đó, nổi bật là những đơn vị, gồm Cơ sở Minh Châu, Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Lúa Vàng Việt, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sầm Nhứt, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Nhiên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trà Tâm Lan, Công ty Trách nhiệm hữu hạn dược phẩm-dược liệu OPODIS, Cơ sở sản xuất Chả hoa Năm Thụy, Công ty Cổ phần giày Sài Gòn, Công ty Cổ phần phân bón Hi-Tech Ogranic...

Dây chuyền sản xuất sữa tươi Vinamilk từ trang trại xanh, thân thiện với môi trường. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, cho biết thông tin từ cuộc khảo sát người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao 2024 cho thấy nhóm doanh nghiệp mới đạt tỷ lệ bầu chọn lần đầu (mới nổi) là những doanh nghiệp có nỗ lực mang tính đột phá trong hoạt động phân phối với sự gia tăng độ phủ khá tốt tại các hệ thống phân phối. Hầu hết doanh nghiệp mới nổi đều là doanh nghiệp cung ứng sản phẩm thực phẩm, doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hành sản xuất, đạt chứng nhận OCOP.

Ngoài ra, ngành hàng có số doanh nghiệp đạt đủ tỷ lệ bình chọn cao nhất là ngành thực phẩm khô, đồ ăn liền; tiếp theo có thể kể đến ngành nước chấm, gia vị... Riêng ngành đạt tỷ lệ bình chọn thấp nhất là ngành dụng cụ làm đẹp.

Bà Vũ Kim Hạnh cũng chia sẻ thêm, Lễ công bố và trao chứng nhận doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 13/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra Toạ đàm với chủ đề: “Bán hàng với công cụ và công nghệ mới với các thị trường tỷ đô” cùng nhiều hoạt động bên lề để khởi động cho những hoạt động của Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao trong năm 2024./.

Theo TTXVN