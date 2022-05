4 tháng đầu năm 2022 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,5% so với cùng kỳ

Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa, 4 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt 47.685 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Siêu thị Winmart chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Theo phân tích của ngành chức năng, trong tháng 4-2022 nhờ sức tiêu dùng lớn của Nhân dân trong các dịp nghỉ lễ như: Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5. Cùng với đó là nhu cầu trang phục hè, thiết bị điện lạnh… tăng cao. Do đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng đạt 11.224 tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước, tăng 18,1% so với với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 4 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt 47.685 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Trong đó có một số nhóm đạt mức tăng trưởng vượt bậc, như: Nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 23.262 tỷ đồng, tăng 15,1%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình đạt 4.624 tỷ đồng, tăng 13,6%; ô tô con các loại (dưới 9 chỗ ngồi) đạt 1.117 tỷ đồng, tăng 0,3%; xăng, dầu các loại đạt 4.831 tỷ đồng, tăng 23,9%...

Trong thời gian tới, hoạt động bán lẻ hàng hóa, kinh doanh dịch vụ được dự báo tiếp tục được cải thiện do sức mua và tiêu dùng tăng khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội dần ổn định. Do đó, Ngành Công thương đã và đang triển khai các giải pháp quản lý về thương mại và triển khai các chính sách bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu nhằm góp phần bình ổn thị trường, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

Lê Hòa