Hóa đơn điện tháng 6 tăng cao: Cảnh báo từ thời tiết cực đoan và thói quen sử dụng điện

Tháng 6 hàng năm thường là cao điểm của mùa nắng nóng. Năm nay, khu vực miền Bắc đã phải trải qua 3 đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài trên diện rộng với nền nhiệt có thời điểm lên tới trên 40°C. Điều kiện thời tiết cực đoan không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt mà còn khiến nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là điện sinh hoạt tăng cao đột biến dẫn tới hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình tăng mạnh, khiến dư luận băn khoăn và đặt ra nhiều câu hỏi.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra, xử lý khiếm khuyết trên hệ thống lưới điện để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định mùa nắng nóng 2025.

Theo ghi nhận của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), trong tháng 6/2025, sản lượng điện thương phẩm tại 27 tỉnh, thành phố phía Bắc (không bao gồm Hà Nội) đạt 9,85 tỷ kWh – mức cao nhất trong các Tổng công ty phân phối thuộc EVN. Đặc biệt, ngày 2/6, sản lượng tiêu thụ điện lập kỷ lục với 373,6 triệu kWh trong một ngày, còn công suất đỉnh lần lượt đạt 17.400 MW vào lúc 13h15 và 18.084 MW vào lúc 22h00 – tăng tới 684 MW chỉ sau chưa đầy 9 tiếng. Các con số này cho thấy thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài đã tác động mạnh đến hành vi sử dụng điện của người dân.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra công tác vận hành tại Trung tâm Điều khiển xa.

Thanh Hóa cũng không nằm ngoại lệ, Theo ghi nhận của Công ty Điện lực Thanh Hóa, kỷ lục tiêu thụ điện vào lúc 22h30 ngày 2/06/2025 công suất sử dụng điện toàn tỉnh đạt đỉnh 1.597,5 MW, sản lượng điện thương phẩm tháng 6 là 866,179 triệu kWh tăng trưởng 15,1% so với cùng kỳ và tăng 11,46% so với tháng 5/2025. Lũy kế 6 tháng 4.200,9 triệu kWh tăng trưởng 11,26% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chủ yếu do tháng 6 có ba đợt nắng nóng với nền nhiệt trên 40 độ C dẫn đến nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao đột biến, nhất là ở các hộ gia đình sinh hoạt. Điều này dẫn đến hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình tăng mạnh, gây ra những băn khoăn trong dư luận. Ngoài ra, tháng 6 cũng bắt đầu cho kỳ nghỉ hè của các bạn học sinh, sinh viên ở nhà cùng với nắng nóng phải sử dụng điều hòa để nhiệt độ thấp, các thiết bị làm mát khác như quạt, tủ lạnh, tủ bảo ôn... trong thời gian kéo dài và liên tục.

Ông Hoàng Đức Hậu – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Ông Hoàng Đức Hậu – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa chia sẻ: “Công ty mong muốn nhận được sự đồng hành, chia sẻ và thấu hiểu của quý khách hàng trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, vì lợi ích gia đình và quốc gia. Mọi thắc mắc, quý khách hàng liên hệ đến số điện thoại Tổng đài Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc: 19006769 để được kiểm tra, giải đáp”.

Khách hàng Nguyễn Thị Hoa, số nhà 359, đường Trịnh Tùng, phường Hạc Thành.

Là khách hàng có hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng cao hơn so với tháng 5/2025, bà Nguyễn Thị Hoa, số nhà 359, đường Trịnh Tùng, phường Hạc Thành cho hay: Được ngành Điện tuyên truyền, hướng dẫn, thời gian qua, đặc biệt là dịp hè nắng nóng, gia đình chúng tôi luôn ý thức trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Trong tháng 6 vừa qua, tiền điện của gia đình chúng tôi hết 1,5 triệu đồng, tháng 5 trước đó hết 1,1 triệu đồng. Nguyên nhân tiền điện tháng 6 tăng cao chủ yếu do nắng nóng kéo dài, con cháu về nghỉ hè với ông bà, gia đình có lắp thêm một điều hòa mới để cho bọn nhỏ được nghỉ ngơi thoải mái, chưa kể sử dụng đồng thời với những thiết bị sử dụng điện khác như tivi, tủ lạnh, bếp nấu...thời gian dùng nhiều và liên tục hơn so với ngày thường. Gia đình chúng tôi thấy điều này hết sức bình thường, đúng với nhu cầu sử dụng điện của gia đình.

Ông Lê Anh Vũ, Đội phó Đội Quản lý điện khu vực Hạc Thành - Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Ông Lê Anh Vũ, Đội phó Đội Quản lý điện khu vực Hạc Thành - Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: Nắng nóng kéo dài sẽ còn diễn ra trong thời gian tới, điều này chắc chắn sẽ tiếp tục dẫn đến nhu cầu sử dụng điện khách hàng tăng cao. Cùng với việc khuyến cáo đến khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã và đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, đặc biệt là đối phó với nguy cơ quá tải lưới điện...

Để chủ động kiểm soát hóa đơn tiền điện và sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả trong mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Thanh Hóa khuyến cáo khách hàng: Đặt điều hòa ở nhiệt độ 26-28 độ C kết hợp sử dụng quạt và đóng kín cửa phòng tránh thất thoát nhiệt; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong khung giờ từ 13h-15h và 20h-23h trong các ngày nắng nóng; tắt các thiết bị khi không sử dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày, lựa chọn những thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, định kỳ hàng năm phải bảo dưỡng để duy trì hiệu suất vận hành. Về lâu dài, Công ty khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh có điều kiện phù hợp, xem xét lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, góp phần giảm chi phí mua điện, đảm bảo môi trường phát thải...

Nguyễn Lương - Hùng Mạnh