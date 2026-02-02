Kinh nghiệm chọn mua Máy hủy giấy cho văn phòng chuẩn nhất 2026

Máy hủy giấy không còn là thiết bị có thì tốt, mà là thiết bị bắt buộc phải có trong mọi văn phòng hiện đại ngày nay. Vậy làm sao để chọn được một chiếc máy hủy giấy đáng đồng tiền bát gạo, vận hành bền bỉ và phù hợp với nhu cầu?

1. Xác định mức độ bảo mật

Sai lầm đầu tiên của người mua là chỉ quan tâm đến giá tiền mà quên mất mục đích cốt lõi của máy hủy giấy: Bảo Mật . Tiêu chuẩn quốc tế DIN 66399 chia mức độ hủy thành 7 cấp độ (từ P-1 đến P-7). Bạn cần xác định tài liệu của mình nằm ở nhóm nào:

Nhóm tài liệu thông thường (P-1, P-2)

- Đặc điểm: Hủy dạng sợi dài (Strip-cut). Giấy sau khi hủy trông như những sợi mì.

- Đối tượng: Phù hợp để hủy giấy nháp, báo cũ, tài liệu không chứa thông tin cá nhân.

Nhóm tài liệu văn phòng và kinh doanh (P-3, P-4)

- Đặc điểm: Hủy vụn (Cross-cut). Giấy bị cắt ngang và dọc thành các mảnh nhỏ (khoảng 4x40mm hoặc nhỏ hơn).

- Đối tượng: Hợp đồng, hóa đơn, hồ sơ nhân viên, thông tin khách hàng.

Nhóm tài liệu bảo mật cao và tuyệt mật (P-5, P-6, P-7)

- Đặc điểm: Hủy siêu vụn (Micro-cut). Giấy biến thành bụi hoặc hạt siêu nhỏ (2x10mm).

- Đối tượng: Ngân hàng, tổ chức tài chính, y tế (hồ sơ bệnh án), cơ quan chính phủ, quân sự.

2. Công suất hủy

Nhiều khách hàng than phiền: Sao máy mới mua mà chạy được 5 phút đã nóng ran và tự ngắt? . Nguyên nhân là do bạn chọn sai công suất.

- Máy hủy cá nhân: Công suất 5-8 tờ/lần. Thùng chứa nhỏ (10-15 lít). Chỉ phù hợp cho 1-2 người dùng, hủy lặt vặt trong ngày.

- Máy hủy văn phòng nhỏ: Công suất 10-15 tờ/lần. Thùng chứa trung bình (20-30 lít). Phù hợp cho phòng ban 5-10 người. Thời gian hoạt động liên tục khoảng 10-15 phút.

- Máy hủy công nghiệp: Công suất >20 tờ/lần. Thùng chứa lớn (>50 lít). Có thể hoạt động liên tục 30-60 phút hoặc 24/7.

3. Khả năng hủy đa chất liệu

Văn phòng hiện đại không chỉ có giấy A4. Hãy kiểm tra xem chiếc máy bạn định mua có ăn tạp được không:

- Ghim bấm, kẹp giấy: Sẽ rất mất thời gian nếu phải ngồi gỡ từng cái ghim trước khi hủy. Hãy chọn máy có dao cắt thép cứng có thể nghiền nát cả ghim.

- Thẻ nhựa (ATM, Credit Card): Cần thiết để hủy thẻ nhân viên cũ, thẻ ngân hàng hết hạn.

- Đĩa CD/DVD: Máy cần có khe hủy CD chuyên dụng để tránh làm hỏng dao cắt giấy.

4. Độ ồn

Không ai muốn làm việc trong một văn phòng mà tiếng máy hủy giấy kêu “ầm ầm” như máy xay sinh tố.

- Hãy chú ý thông số dB (Decibel) .

- Mức lý tưởng cho văn phòng là dưới 58dB .

- Các dòng máy cao cấp thường trang bị công nghệ chống ồn, vận hành êm ái, giữ sự tập trung cho nhân viên.

5. Các tính năng thông minh và an toàn

Năm 2026, máy hủy giấy đã thông minh hơn nhiều:

- Chống kẹt giấy: Tự động đảo ngược dao cắt khi bạn nhét quá nhiều giấy. Đây là tính năng cứu cánh giúp dao cắt không bị gãy.

- Cảm biến an toàn: Tự ngắt khi chạm tay vào miệng cắt (cực quan trọng nếu văn phòng có trẻ em).

- Tiết kiệm năng lượng: Tự động chuyển sang chế độ ngủ khi không sử dụng.

6. Thương hiệu

Trên thị trường hiện nay có vô vàn thương hiệu, nhưng theo kinh nghiệm triển khai cho hàng ngàn doanh nghiệp, dưới đây là những cái tên đáng tin cậy nhất: Magitech, Bingo hay Ziba.

7. Mua máy hủy giấy ở đâu Uy tín - Chất lượng - Hậu mãi tốt?

Biết cách chọn máy là một chuyện, nhưng mua ở đâu để đảm bảo hàng chính hãng và được bảo hành tận nơi lại là chuyện khác. Máy hủy giấy sau một thời gian sử dụng sẽ cần bảo dưỡng để có thể vận hành trơn tru.

Tại TP.HCM và khu vực phía Nam, ICT Sài Gòn tự hào là địa chỉ bỏ túi của hơn 2.000+ doanh nghiệp khi cần mua sắm thiết bị văn phòng.

Tại sao bạn nên đặt niềm tin vào ICT Sài Gòn?

Kho hàng chính hãng: Chúng tôi là đối tác phân phối cấp 1 của các thương hiệu hàng đầu như Magitech, Silicon, Ziba, Bingo... Mọi sản phẩm bán ra đều có CO/CQ (chứng nhận xuất xứ/chất lượng) đầy đủ. Tư vấn giải pháp thực tế: Đội ngũ tư vấn của ICT Sài Gòn không chỉ bán máy, chúng tôi bán giải pháp. Thay vì cố bán chiếc máy đắt nhất, chúng tôi sẽ hỏi: Văn phòng anh chị có bao nhiêu người?, Loại tài liệu cần hủy là gì? để tư vấn chiếc máy phù hợp nhất và tiết kiệm nhất . Dịch vụ bảo hành: Đây là điểm khác biệt lớn nhất của ICT Sài Gòn.

- Giao hàng và lắp đặt tận nơi miễn phí.

- Hướng dẫn khách hàng cách sử dụng chi tiết

- Hỗ trợ nhanh chóng kịp thời khi có sự cố

Giá cả cạnh tranh: Nhờ nhập khẩu trực tiếp số lượng lớn, giá bán lẻ tại ICT Sài Gòn luôn tốt nhất thị trường.

Nếu bạn đang phân vân chưa biết chọn model nào, hãy để các chuyên gia của ICT Sài Gòn hỗ trợ bạn ngay hôm nay.

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ: