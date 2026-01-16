Kiện toàn Ban Chỉ đạo TW phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 14/1/2026 về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (Ban Chỉ đạo).

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính. (Ảnh: Hiền Hạnh/TTXVN)

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng là Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

3 Ủy viên Thường trực gồm: ông Nguyễn Quang Đức, Phó trưởng Ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

17 Ủy viên gồm: Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Y Thông, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; ông Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; ông Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 530/QĐ-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”./.

Theo TTXVN