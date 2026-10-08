Kích hoạt động lực tăng trưởng từ Nghi Sơn và các khu công nghiệp

Những dự án công nghiệp mới hoàn thành, đi vào hoạt động cùng nỗ lực duy trì, gia tăng sản lượng của các doanh nghiệp hiện hữu đang mở thêm dư địa tăng trưởng cho Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) và các Khu công nghiệp (KCN). Trong chặng nước rút năm 2026, việc bám sát tiến độ từng dự án, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và chủ động rà soát những nguồn lực có thể bổ sung đang được tập trung thực hiện, nhằm chuyển nhanh hơn vốn đầu tư và năng lực sản xuất thành sản phẩm, giá trị gia tăng.

Lắp đặt thiết bị tại Dự án số 1 - Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn.

Tăng tốc thêm năng lực mới

Dự án số 1 - Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn có tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, được triển khai trên quy mô 30ha, công suất thiết kế 151.000 tấn sản phẩm/năm. Theo ông Hồ Mạnh Linh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang Nghi Sơn, doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực lắp đặt thiết bị, hoàn thiện các hạng mục để sớm đưa nhà máy vận hành vào cuối tháng 11 năm nay. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến tạo việc làm cho khoảng 300 lao động và đóng góp ngân sách khoảng 100 tỷ đồng mỗi năm.

Theo Kế hoạch số 255 của UBND tỉnh thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm (KH 255), trong số 30 dự án công nghiệp được tập trung thúc đẩy để đưa vào vận hành khai thác năm nay, KKTNS và các KCN có tới 14 dự án. Đến hết quý III, đã có 7 dự án đã hoàn thành, gồm: Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam, giai đoạn 1; Trạm đăng kiểm - cửa hàng xăng dầu kết hợp dịch vụ thương mại; Nhà máy Oceanus Outwear Bỉm Sơn, giai đoạn 2; Nhà máy chế tạo thiết bị, kết cấu thép Minh Danh Nghi Sơn; Nhà máy Basic Medical Việt Nam; Nhà máy giấy bao bì Miza Nghi Sơn giai đoạn 2 và Dự án sản xuất sản phẩm trang trí công nghệ thân thiện môi trường giai đoạn 3.

Theo Ban Quản lý KKTNS và các KCN, dự kiến cả năm, sẽ có 12/14 dự án trong danh mục tại KH 255 đi vào vận hành. Ban cũng đang đề xuất thay thế 2 dự án không hoàn thành do biến động thị trường bằng Dự án Nhà máy sản xuất bao bì từ gỗ và giấy Depak và Nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật, giai đoạn 1.

Những năng lực mới này được bổ sung trên một nền sản xuất đã có quy mô khá lớn sẽ là những động lực quan trọng cho tăng trưởng. Trong 9 tháng năm 2026, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp tại KKTNS và các KCN đã đạt 307.068 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 100.200 lao động.

Khai thác tối đa năng lực hiện hữu

Tại KKTNS và các KCN hiện có hơn 500 nhà máy đã đi vào vận hành. Bên cạnh nguồn tăng trưởng trực tiếp từ dự án mới, tăng trưởng quý IV còn phụ thuộc vào việc duy trì công suất ổn định của các cơ sở công nghiệp lớn, đặc biệt là Lọc hóa dầu Nghi Sơn; tăng sản lượng hàng hóa qua Cảng Nghi Sơn; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng và tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp tăng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Tại Nhà máy Dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Bỉm Sơn, các dây chuyền đang duy trì nhịp sản xuất nhằm đáp ứng kế hoạch và nhu cầu thị trường. Ông Nguyễn Chí Thanh, phó giám đốc nhà máy, cho biết: “Cùng với tập trung bảo đảm sản lượng và chất lượng sản phẩm, nhà máy đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, triển khai quy trình sản xuất phân bón tự động hóa bằng công nghệ BIOC. Qua đó, doanh nghiệp từng bước nâng cao năng suất, tối ưu hiệu quả vận hành, kiểm soát chất lượng và tăng năng lực cạnh tranh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026”.

Nỗ lực khai thác tốt hơn năng lực sản xuất hiện hữu cũng đang được nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh trong chặng nước rút. Tại Công ty TNHH Công nghiệp SAB Việt Nam, trước mùa cao điểm cuối năm và những biến động của thị trường, doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch tăng tốc sản xuất, trong đó tập trung tối ưu bố trí ca làm việc và hiệu suất thiết bị thông qua quản lý sản xuất tinh gọn, khai thác tối đa năng lực dây chuyền. Đồng thời, công ty tăng cường quản lý chuỗi cung ứng từ sớm, duy trì tồn kho nguyên vật liệu an toàn; đẩy mạnh đào tạo kỹ năng cho công nhân kỹ thuật địa phương, nâng cao năng suất bình quân trên mỗi lao động, bảo đảm mục tiêu sản xuất, kinh doanh cả năm.

Theo Ban Quản lý KKTNS và các KCN, cơ hội thúc đẩy tăng trưởng trong quý IV tiếp tục mở ra từ việc hoàn thiện quy hoạch, đẩy nhanh các dự án hạ tầng KCN, dự án công nghiệp mới. Song, áp lực xử lý giải phóng mặt bằng, giải ngân, hoàn thiện thủ tục các dự án vẫn rất lớn. Các nhiệm vụ hiện đang được tổ chức theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”, gắn thời hạn với sản phẩm và trách nhiệm thực hiện.

Ban đang tiếp tục theo dõi các dự án có khả năng hoàn thành, đi vào hoạt động hoặc tăng công suất trong quý IV; đôn đốc những dự án chậm tiến độ và báo cáo ngay khi phát sinh nguy cơ không hoàn thành. Song song với đó, ban tiếp tục đôn đốc tiến độ đầu tư hạ tầng các KCN, ưu tiên những khu có khả năng sớm tạo quỹ đất sạch; tập trung GPMB các dự án trọng điểm theo từng dự án, từng trường hợp cụ thể; duy trì, nâng chất lượng quy trình “làn xanh” và số hóa dữ liệu quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng, dự án.

Nhìn xa hơn chặng “nước rút” của năm 2026, ban cũng đang rà soát danh mục các dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động trong năm 2027, xác định công suất và thời điểm vận hành để phục vụ xây dựng kịch bản tăng trưởng. Đây là bước chuẩn bị cần thiết bởi động lực công nghiệp không thể được tạo ra trong một vài tháng. Những dự án đang hoàn thiện hôm nay sẽ bổ sung sản lượng cho năm sau; các doanh nghiệp hiện hữu duy trì được đà tăng trưởng sẽ tạo nền sản xuất ổn định; còn những KCN sớm có hạ tầng, đất sạch sẽ tạo không gian tiếp nhận những dự án tiếp theo.

Bài và ảnh: Tùng Lâm