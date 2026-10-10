Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Xác định hoàn thành mục tiêu tăng thu ngân sách đồng nghĩa với tăng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn (thuộc Chi cục Hải quan khu vực X) đã có nhiều giải pháp, cách làm phù hợp, hiệu quả.

Công chức Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn kiểm tra việc niêm phong hàng hóa xuất khẩu.

Năm 2026, thị trường thế giới tiếp tục biến động mạnh, xung đột vũ trang tiếp diễn ở một số khu vực, sự thay đổi trong chính sách thuế ở một số quốc gia, đã làm đứt gãy nhiều chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất nhập khẩu trong nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2026, hệ thống cảng biển Nghi Sơn tiếp nhận 1.596 lượt tàu biển xuất nhập cảnh, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách của Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn.

Với vai trò là đơn vị chủ lực trong thu ngân sách của Chi cục Hải quan khu vực X, địa bàn quản lý với nhiều DN có mức thu, nộp thuế lớn, phát sinh các sắc thuế khác nhau, ngay từ đầu năm, Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã tập trung đổi mới mạnh mẽ tư duy, từ tập trung quản lý sang phục vụ, đồng hành với DN nỗ lực vượt khó. Tập trung thực hiện tốt phương châm “Lấy DN làm trung tâm phục vụ - Lấy cải cách làm động lực phát triển”.

Bà Phạm Thị Yến, Phó đội Trưởng Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn cho rằng: "Muốn hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao, đồng nghĩa với tăng hoạt động hỗ trợ DN tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy mạnh xuất nhập khẩu, đơn vị đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt toàn diện giải pháp. Trong đó trọng điểm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động gắn với tuyên ngôn phục vụ khách hàng của ngành hải quan và phương châm hành động “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”.

Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã duy trì tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng đảm bảo thông suốt, hiệu quả. Thường xuyên giám sát, đánh giá mức độ giải quyết thủ tục hành chính của từng công chức, cũng như tiến độ giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu tại các kho, bãi...

Từ đầu năm đến nay, Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã tổ chức đa dạng các hình thức đối thoại với DN để kịp thời nắm bắt, hướng dẫn giải quyết vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các thủ tục về xuất nhập khẩu hàng hóa, tìm kiếm thị trường mới. Đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong và ngoài tỉnh xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng Nghi Sơn.

Bên cạnh đó, Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã phân công cán bộ, công chức phụ trách địa bàn, DN trực tiếp hỗ trợ thủ tục hải quan, nhất là những thủ tục phát sinh liên quan đến thị trường mới mở. Đơn vị duy trì có hiệu quả tổ giải quyết vướng mắc, với sự tham gia của cán bộ, công chức giàu kinh nghiệm, làm việc cả ngày nghỉ lễ để tiếp nhận, giải quyết kịp thời, nhanh chóng thủ tục cho DN...

Với những giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả của cơ quan hải quan đã tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí cho DN, thông quan nhanh chóng hàng hóa xuất nhập khẩu, cũng như hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng sách nhiễu, phiền hà của công chức. Nhiều DN trên địa bàn quản lý đã tìm kiếm được thị trường mới, phục hồi hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy, Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty TNHH INNOVGREEN Thanh Hóa: “Thông qua các hoạt động hỗ trợ DN từ cơ quan hải quan, như thường xuyên cập nhật, thông tin chính sách thuế, hướng dẫn DN trong khai báo hải quan..., công ty đã tìm kiếm thị trường mới ở các nước châu Âu thay thế thị trường Hoa Kỳ, nối lại hoạt động xuất khẩu. 9 tháng năm 2026, công ty đã xuất khẩu hơn 9,2 nghìn mét khối gỗ dán công nghiệp các loại, với giá trị trên 3,4 triệu USD”.

Cùng với triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ DN, Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã chú trọng công tác quản lý thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, không thất thu thuế, không phát sinh nợ thuế quá hạn, nợ khó thu. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và các hành vi vi phạm pháp luật khác...

Theo đánh giá của Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, mặc dù số lượt tàu biển xuất nhập cảnh qua hệ thống cảng biển Nghi Sơn tuy có giảm, song số lượng tờ khai hải quan trong 9 tháng năm 2026 đã tăng tới 35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa mở tờ khai tại Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đạt trên 8,6 tỷ USD, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2025. Nhờ đó, số thu ngân sách Nhà nước của đơn vị đạt trên 18,6 nghìn tỷ đồng, vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2026.

Bài và ảnh: Đồng Thành