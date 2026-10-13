Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tăng cường các giải pháp bảo vệ rừng

Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Luông có tổng diện tích rừng đặc dụng gần 17.000ha nằm trên địa bàn 5 xã Cổ Lũng, Pù Luông, Phú Lệ, Phú Xuân, Hồi Xuân. Đây là khu BTTN được đánh giá có tính đa dạng sinh học cao, với nhiều loài động thực vật quý hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới.

Cán bộ Khu BTTN Pù Luông phối hợp với chính quyền địa phương tuần tra bảo vệ rừng.

Hiện xung quanh khu BTTN có trên 18.000 người dân sinh sống ở vùng đệm, vùng lõi. Đời sống của người dân ở đây còn nhiều khó khăn, thu nhập còn phụ thuộc vào nguồn lợi khai thác từ rừng. Điều này đã gây áp lực không nhỏ đến công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng. Trước thực trạng trên, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các xã vùng đệm và các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đông đảo người dân. Từ đầu năm 2026 đến nay, Khu BTTN Pù Luông đã phối hợp tổ chức lồng ghép được 58 cuộc tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp; Thông tư quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng cho 5.871 lượt người tham gia. Qua công tác tuyên truyền, người dân được nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), chấp hành các quy định về khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên rừng, đồng thời góp phần tạo sự phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm với cộng đồng dân cư trong công tác BVR, PCCCR.

Cùng với đó, đơn vị đã ký quy chế phối hợp với các Hạt Kiểm lâm Bá Thước, Quan Hóa; Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Sơn (Phú Thọ) trong công tác quản lý BVR, PCCCR và bảo tồn đa dạng sinh học. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị phối hợp với các tổ BVR cộng đồng tham gia tuần tra, kiểm tra rừng được 1.755 lần. Ngoài ra, Khu BTTN Pù Luông đã phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm Bá Thước, Quan Hóa và các hạt kiểm lâm vùng giáp ranh tỉnh Phú Thọ và chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác tuần tra ở các khu vực còn giàu tài nguyên rừng, nhằm phát hiện, ngăn chặn các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; thực hiện tốt việc quản lý, giám sát gỗ làm nhà ở trong Nhân dân, quản lý có hiệu quả số lượng cưa xăng tại cộng đồng, kiểm soát không để người phá rừng làm nương rẫy trái phép... Tình hình an ninh rừng trên địa bàn cơ bản ổn định, không hình thành các điểm nóng về khai thác, mua bán, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật cũng như săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã trái pháp luật.

Từ đầu năm 2026 đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, Khu BTTN Pù Luông đã phát hiện, xử lý 5 vụ vi phạm hành chính về lĩnh vực lâm nghiệp, xử phạt hành chính trên 31 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, đơn vị đã chuyển cơ quan điều tra khởi tố 1 vụ về tội "Vi phạm quy định về khai thác, BVR và lâm sản” xảy ra tại lô 38, khoảnh 2, tiểu khu 265 thuộc rừng đặc dụng ở xã Cổ Lũng.

Giám đốc Khu BTTN Pù Luông Lê Đình Phương, cho biết: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp đã ký giữa các đơn vị, trong đó chú trọng thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ký cam kết BVR, PCCCR cho người dân sống gần rừng, ven rừng và trong rừng. Thành lập lực lượng liên ngành giữa các đơn vị để tổ chức các đợt kiểm tra rừng, chốt chặn, truy quét, đẩy đuổi các đối tượng xâm hại rừng, không để xảy ra điểm nóng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái phép trên địa bàn quản lý. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội trong công tác BVR, PCCCR, khai thác lâm sản, săn bắt động rừng trái pháp luật, chống người thi hành công vụ và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn. Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuần tra, kiểm tra rừng của các trạm kiểm lâm, tổ kiểm lâm cơ động và PCCCR, các tổ BVR thôn, bản trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học.

Bài và ảnh: Khắc Công