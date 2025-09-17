Không kinh doanh, sử dụng sản phẩm thuốc nhỏ mắt có dấu hiệu giả mạo

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 6026/SYT-NVYD ngày 16/9/2025 gửi các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc, các công ty dược liên quan, yêu cầu xác minh, xử lý thông tin và không kinh doanh các thuốc có dấu hiệu giả mạo.

Sở Y tế nhận được Công văn số 2647/QLD-CL ngày 15/9/2025 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc xác minh, xử lý thông tin về thuốc các thuốc có dấu hiệu giả mạo. Theo đó, Cục Quản lý Dược nhận được báo cáo về trường hợp nghi ngờ thuốc giả đối với các sản phẩm Tobrex 5ml, 02 lô số: VEE98C, VEE90A; Maxitrol 5ml, số lô: VFD09A ; TobraDex 5ml, số lô: VHN07A do Novartis Việt Nam đứng tên đăng ký (đính kèm Công văn số 2647/QLD-CL và các tài liệu liên quan).

Các mẫu nghi ngờ thuốc giả.

Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng và ngăn chặn hàng kém chất lượng, hàng giả lưu hành trên thị trường, Sở Y tế có ý kiến như sau:

1.Sở Y tế yêu cầu:

1.1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên toàn tỉnh:

-Tuyệt đối không được kinh doanh, sử dụng các sản phầm Tobrex 5ml, 02 lô số: VEE98C, VEE90A; Maxitrol 5ml, số lô: VFD09A; TobraDex 5ml, số lô: VHN07A có các dấu hiệu như hình ảnh tài liệu đính kèm.

- Kịp thời cung cấp thông tin theo đường dây nóng của Sở Y tế (02373852263) khi phát hiện các sản phẩm nêu trên, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

1.2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (Khoa truyền thông - Giáo dục sức khỏe) phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trong tinh và người dân biết để không buôn bán, sử dụng các sản phẩm nêu trên; chi mua bán thuốc tại các cơ sở kinh doanh được hợp pháp; không mua bán thuốc không rõ nguồn gốc; kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tới cơ quan y tế và cơ quan có chức năng liên quan.

1.3. Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên địa bàn; báo cáo kịp thời các vụ việc phát hiện (nếu có) về Sở Y tế.

2.Sở Y tế đề nghị:

2.1. Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường các biện pháp quản lý thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc giả, thuốc không có nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng theo quy định.

2.2. Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp trực thuộc kiểm tra xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm có dấu hiệu nêu trên (nếu có).

2.3. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa tăng cường truyền thông, thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trong tỉnh và người dân biết để không mua bán, sử dụng các sản phẩm có dấu hiệu nêu trên; kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tới cơ quan có thẩm quyền.

2.4.UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân trên địa bàn được biết để không buôn bán, sử dụng các sản phẩm có dấu hiệu nêu trên; theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng thuốc và xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo kịp thời các vụ việc phát hiện (nếu có) về Sở Y tế.

LP