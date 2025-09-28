Không khí Trung Thu ấm áp lan tỏa trong cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc

Ngày 28/9, không khí Trung Thu ấm áp đã lan tỏa đến cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, khi Hội người Việt Nam tại đây tổ chức chương trình “Vui Tết Trung Thu 2025” vào dịp cuối tuần, thu hút sự tham gia của hàng trăm bà con kiều bào, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.

Ban tổ chức chụp ảnh kỷ niệm với các cháu thiếu nhi. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Ngay từ đầu buổi chiều, sân khấu chính đã rộn ràng với màn múa lân sôi động, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa-nghệ thuật mang đậm dấu ấn truyền thống Việt Nam. Các em thiếu nhi hào hứng hòa mình trong những tiết mục ca hát, múa tập thể và vở kịch ngắn “Chú Cuội-chị Hằng," gợi nhắc lại những ký ức tuổi thơ và ý nghĩa nhân văn của ngày Tết đoàn viên.

Không gian lễ hội còn được tô điểm bằng khu trò chơi dân gian, nơi trẻ em tham gia bịt mắt đánh trống, kéo co, nặn tò he hay rước đèn ông sao.

Các gian hàng ẩm thực với bánh nướng, bánh dẻo cùng nhiều món ăn truyền thống đã tạo nên hương vị Trung Thu quen thuộc, giúp bà con xa quê cảm nhận không khí gần gũi như đang ở Việt Nam.

Đại diện Hội người Việt Nam tại Hwaseong nhấn mạnh, chương trình không chỉ nhằm mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ mà còn tạo cơ hội để cộng đồng gắn kết, giữ gìn phong tục tập quán, đồng thời giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam tới bạn bè Hàn Quốc.

Một số khách mời Hàn Quốc cũng tham gia và bày tỏ sự thích thú với không khí sôi nổi, giàu bản sắc của sự kiện.

Trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc ngày càng đông đảo, những hoạt động như Trung Thu tại Hwaseong được đánh giá là góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần, giúp thế hệ trẻ gốc Việt hiểu hơn về truyền thống dân tộc, đồng thời thắt chặt tình cảm gia đình và cộng đồng.

Chương trình kết thúc bằng phần phá cỗ và thả đèn lồng, để lại ấn tượng sâu đậm cho người tham dự, khép lại một mùa Trung Thu trọn vẹn, ấm áp tình quê hương nơi “Xứ sở Kim Chi”./.

Theo TTXVN